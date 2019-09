Prefeito afirma que troca de imóveis entre executivo e legislativo proporcionará economia ao município

Dr. Welington estima que anualmente até R$ 600.000 possam ser economizados

CARATINGA- Após aprovação pela Câmara dos Vereadores, o projeto já se tornou lei e efetivou a troca de imóveis entre executivo e legislativo. A Câmara ficará com o prédio onde funcionava o Fórum Desembargador Faria e Sousa, na Praça Getúlio Vargas e a prefeitura, por sua vez, com o imóvel onde funciona o legislativo atualmente, além da obra que seria a sede da Câmara, situada à Avenida Professor Armando Alves.

Na tarde de ontem, em coletiva de imprensa, o prefeito Dr. Welington e o presidente da Câmara, Paulo Barbosa Marques, o ‘Paulinho’, concederam entrevista sobre o assunto. O chefe do executivo falou sobre a destinação dos imóveis e Paulinho sobre a adaptação do projeto da nova sede, para o imóvel do antigo Fórum.

Dr. Welington frisa que desde que Paulinho assumiu a presidência da Câmara, foram retomadas as conversações sobre a cessão do imóvel onde funcionou o antigo fórum. “Ele de pronto, obviamente depois de conversar com os vereadores, entendeu que ali naquele local funcionará melhor a chamada casa do povo, que literalmente é a casa do povo. Mais próximo da população, com acessibilidade melhor, apesar do prédio onde funciona a Câmara atualmente ter o elevador, mas lá o acesso é muito mais fácil, para a população também a visibilidade é maior. Isso demonstra que em momento algum os vereadores estão preocupados em se esconder da população, objetivo deles é se aproximar mais. De pronto nós entendemos que era importante, assim como ele entendeu, essa permuta de imóveis”.

De acordo com o prefeito, logo que houver a transferência do funcionamento da Câmara para o novo local, estaremos o executivo utilizará o espaço onde funciona o Legislativo para abrigar alguns órgãos da prefeitura que hoje são custeados aluguéis. “Foi uma medida extremamente necessária, importante, principalmente no sentido financeiro. O município tem muito a ganhar com isso e agradecemos a sensibilidade de todos os vereadores na pessoa do presidente, o Paulinho, que entenderam também essa necessidade e está sendo bom para ambas as partes”.

Já em relação à obra paralisada da Câmara, o chefe do executivo também expõe os planos para sua utilização. “Está paralisada há anos e não dessa gestão atual, tanto da Câmara, quanto do prefeito. Tiveram problemas lá de ordem inclusive judicial, a obra esteve paralisada e hoje está em plenas condições novamente de ser retomada. Esse foi um dos assuntos que discutimos, o objetivo da Prefeitura Municipal de Caratinga hoje é assim que tiver condições financeiras para isso, que possamos dar início à continuidade do projeto lá existe, com algumas modificações. O objetivo nosso é construir um Centro Administrativo, onde funcionará o gabinete do prefeito, todas as secretarias e alguns setores da prefeitura também. O lugar lá é maravilhoso, temos que fomentar o desenvolvimento do município, principalmente imobiliário. Escoamento de tráfego é maravilho, a proximidade com a BR-116, a trafegabilidade é muito melhor que hoje no centro, questão de estacionamento será melhor”.

Dr. Welington acredita em uma economia para o município que pode chegar a R$ 600.000 anualmente. Posso garantir que em 12 meses, por exemplo, seria de no mínimo de R$ 300.000 com essa permuta que está sendo feita hoje com o Legislativo, na utilização dos dois imóveis. Estou falando baixo, pode chegar aos R$ 600.000. Isso inclui aluguéis, contas de água e luz, que você acaba pagando. O próprio IPTU do imóvel, pois todos os imóveis alugados o locador que paga esse imposto. Até mesmo a questão do vigia vai gerar economia”.

Sobre o fato de a antiga obra da Câmara ser alvo de auditoria e apuração, pelo fato de não ter sido finalizada, o prefeito não acredita que haverá problemas judiciais futuros, quando os setores da prefeitura se instalarem no local. “Isso já foi devidamente sanado com a atual administração, auditorias foram realizadas. Certo é que mesmo no passado, a interdição judicial não proíbe que se dê continuidade àquilo que já está sendo construído. O questionamento da Justiça no sentido do que foi gasto com aquilo que foi feito, o chamado custo-benefício. Será que aquilo que foi pago foi realmente o que foi executado? Isso não impede que se retome a construção da obra que lá foi iniciada. Agora, se tivesse algum questionamento relacionado ao local, à impossibilidade de construção do imóvel naquele local, prefeitura e câmara estariam impossibilitadas de fazer qualquer intervenção no setor”.

O presidente da Câmara, Paulo Barbosa, explica que o Legislativo já está se organizando para apresentar um projeto da sede adaptado ao antigo fórum e, posteriormente, licitação para as obras. “O prefeito nos deu essa honra, por ter também se sensibilizado com o povo de Caratinga, é a vontade de todo o povo que a Câmara não fosse para lá. Não é por questão de criticar ou achar que fizeram errado, claro que não, lógico que a intenção foi a melhor possível. Mas, a partir do momento que tomei posse, toda hora chegava um e falava, até que eu e o Dr. Welington conversamos, não pôs obstáculo nenhum nessa permuta. Conversei com os vereadores e todos concordaram. Já estamos tomando providência, porque ali tem que ser respeitado o tombamento do imóvel, com certeza. Já estamos verificando uma arquiteta especialista em tombamento e um engenheiro, para iniciarmos essa obra, que será um orgulho muito grande para essa atual Câmara”.