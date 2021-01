Prefeito afirma que município já se estrutura para vacinação contra o Coronavírus

Dr. Welington destaca articulação junto ao Governo do Estado

DA REDAÇÃO- No mês de dezembro, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) participou de reunião com o Programa Nacional de Imunização (PNI). Um dos temas abordados foi o processo de distribuição da vacina de covid-19, que envolve desde o transporte aos municípios, o acondicionamento adequado das vacinas e a administração correta nas unidades de Saúde.

Na reunião, o Ministério da Saúde apresentou uma versão preliminar do Plano para a Vacinação contra o Covid-19 no Brasil, que terá como foco vacinar os grupos prioritários, com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença, e as populações com maior exposição e transmissão do vírus.

A infraestrutura da Central Estadual da Rede de Frio da SES-MG já está preparada para acondicionar as doses de vacinas de covid-19 recebidas pelo Ministério da Saúde; as vacinas serão transportadas para as 28 Regionais de Saúde e distribuídas para os municípios de abrangência de cada uma delas. Para assegurar a qualidade das vacinas durante todo o trajeto até as salas de vacinação, a SES-MG adquiriu dois ultras freezers, com capacidade de refrigeração de 80 graus negativos a 56 graus negativos, e mais de 700 câmaras refrigeradas para serem entregues aos municípios. A secretaria também já comprou 50 milhões de seringas e agulhas para que não faltem insumos para a imunização da população.

Em Caratinga, como parte desta logística, o prefeito Welington Moreira declarou que já existem estratégias que estão sendo traçadas como secretário de Saúde Erick Gonçalves. “Diferentemente de alguns outros estados, dos governos com o governo federal, nós temos tido um trato muito importante e próximo com o Governo do Estado na busca dessas soluções. O município tem sim, estratégias e só está na expectativa de saber qual laboratório que irá fornecer as vacinas para Minas e para o município de Caratinga e os demais, para que a gente consiga desenvolver a logística de armazenamento”.

Dr. Welington ainda frisou o desafio de cuidados no armazenamento das vacinas, bem como que o município também obedecerá prioridades de imunização. “Vocês sabem que tem uma vacina que ela necessita de 70 a 80 graus negativos para ser conservada, um fator dificultador para o transporte e para fazer chegar aos municípios do Brasil. E há outros laboratórios que as vacinas necessitam de poucos graus negativos para que sejam conservadas e cheguem com segurança ao destino final, que é a aplicação nos munícipes. Se for olhar a necessidade, a população toda necessita disso, mas terá prioridade primeiro, as pessoas mais idosas, da Saúde e, consequentemente outras categorias também serão vacinadas”.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a importar 2 milhões de doses de vacinas contra covid-19. Apesar de ainda não estar autorizada a aplicação do imunizante no país, a Anvisa liberou a importação para antecipar a disponibilização quando o registro ou uso emergencial for aprovado. Existem quatro vacinas com pesquisas autorizadas no país e a agência já analisa os dados prévios enviados pelos laboratórios.