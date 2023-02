Prefeito Adolfo Bento fala das obras em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – “Piedade de Caratinga está se tornando um verdadeiro canteiro de obras com a atual administração realizada pelo prefeito Adolfo Bento”, assim disseram os pietatianos que falaram com a reportagem.

O prefeito ressalta que são várias obras que já foram concluídas e outras em andamento. Pelo valor de R$ 1,3 milhões, a rede pluvial do centro da cidade está sendo feita para evitar grandes alagamentos que se formavam durante as chuvas. “São aproximadamente 1.300 metros de cumprimento em linha reta, onde procurei fazer uma obra com material de alta tecnologia, que é manilha de tubo PVC. Inclusive a empresa onde comprei esse material que fica sul de Minas, disse que nunca tinha vendido esse tubo para uma prefeitura, sendo a primeira foi Piedade de Caratinga. Esses tubos não têm aderência alguma, são lisos por dentro, onde a água corre fácil, não para areia, não para terra, já com as manilhas convencionais há possibilidade de parar areia e a rede pluvial entupir”, explicou Adolfo Bento.

Adolfo ressalta ainda que são dois ramais, sendo um próximo à avenida Isabel Vieira, que vai escoar a água que desce na rua Maria Quirino, e que desaguava na rua Sebastiana Sabino Soares, perto do Clube da Terceira Idade, local que ficava inundado. “Os moradores de lá estão vendo que com essa chuva toda que está tendo não tem o problema que tinha, pois, o novo material está dando conta de escoar toda a água. O outro trecho vai captar próximo ao campo de futebol, passando pela praça Adriano Sabino, e desaguando na Nossa Senhora da Piedade (rua da prefeitura), próximo ao centro de saúde. Até 70% da avenida principal está sendo resolvida, mas é uma obra cara, que em breve terminaremos”, disse o prefeito.

OUTRAS OBRAS

Ainda segundo o prefeito, está sendo construída uma creche modelo pró-infância do Ministério da Educação, no entanto o recurso próprio da prefeitura no valor R$ 2,3 milhões para atender 188 crianças. “São várias obras nos quatro cantos do município, algumas prontas e outras sendo executadas, sempre falo que quero tentar fechar o meu mandato com R$ 40 milhões em obras, e acho que não é difícil, porque já passamos de R$ 25 milhões, e o povo de Piedade está vendo o que está sendo feito”, concluiu Adolfo Bento.