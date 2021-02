Prefeita Wilma Pereira apresenta demandas importantes ao governador Zema

BELO HORIZONTE – Na última quarta-feira (3), a prefeita Wilma Pereira cumpriu agenda com o governador do Estado de Minas, Romeu Zema. Durante o encontro, a prefeita apresentou diversas demandas importantes do município, visando trazer novos benefícios para Santa Bárbara do Leste.

Na oportunidade, com apoio do deputado estadual, Bráulio Braz, a prefeita protocolou ofício solicitando auxílio do Estado para a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETEs) e para a realização de obras que otimizem a captação de todo o esgoto da cidade. Segundo a prefeita, com isso, ela busca implementar ações que atendam às normas do meio ambiente e que possibilitem o desenvolvimento sustentável do município.

A prefeita ressaltou que a construção da Estação de Tratamento de Esgoto representa uma grande necessidade do município e que nos últimos anos foram realizadas diversas reivindicações, com o objetivo de se executar o projeto. Wilma Pereira reforçou ainda que está confiante de que esse sonho está cada vez mais próximo de se concretizar.

Assessoria de Comunicação