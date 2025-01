Prefeita reconduz e nomeia novos secretários e diretores do executivo

Conforme a Lei Complementar nº 24, de 05 de abril de 2024, a administração municipal passa a ter nova estrutura, neste sentido algumas secretarias passaram por uma fusão e foi extinta a autarquia do Samal

MANHUAÇU – Em cerimônia realizada na manhã da última sexta-feira (3) no Paço Municipal, a prefeita reeleita Maria Imaculada Dutra Dornelas, acompanhada do também vice-prefeito reeleito Nailton Cotrim Heringer, reconduziu parte do secretariado municipal e nomeou novos nomes para a administração.

Em sua fala, a prefeita destacou que o trabalho já feito, possibilitou a recondução de alguns nomes. “Nós realizamos um trabalho muito sério, voltado para a população, com uma equipe técnica, sem amarrações políticas e assim vai continuar. Alguns nomes novos chegam, pelo fato de quem estava à frente destas secretarias não quiseram continuar e portanto novos gestores assumem a partir de agora”.

Dando prosseguimento em seu pronunciamento, a Imaculada desejou sorte e ressaltou o papel dos gestores. “Que Deus possa abençoar o trabalho de cada um, dando sabedoria, discernimento e entendam que vocês são os meu olhos, os meus braços e mãos no trabalho que irão executar”.

Os nomeados

Conforme a Lei Complementar nº 24, de 05 de abril de 2024, a administração municipal passa a ter nova estrutura, neste sentido algumas secretarias passaram por uma fusão e foi extinta a autarquia do Samal.

Controladoria-Geral – Savio Rodrigues de Carvalho

Procuradoria-Geral – Ronaldo Garcia Marques

Secretaria Municipal de Governo – Cíntia Valéria Perígolo de Oliveira

Secretaria Municipal de Comunicação – Klayrton Alves de Souza

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – Fernando Rodrigo Caires Dourado

Secretaria Municipal da Fazenda – Magno Marçal Soares

Secretaria Municipal de Saúde – Juliano Estanislau Lacerda

Secretaria Municipal de Educação – Daniel Vieira Ferreira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Limpeza Urbana – Paulo Cesar Ferraz

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho – Sandra Arminda de Melo Santos Gomes

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável – Sandro de Sousa Tavares

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Willen Rike Camargo Soares

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Victor Carneiro Rocha

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) – Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu