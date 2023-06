Prédio da delegacia de Polícia Civil em Caratinga recebe reforma

A Policia Civil em Caratinga concluiu a reforma do prédio da 2ª Delegacia Regional de Policia Civil em Caratinga. O imóvel não recebia cobertura de tinta há mais de uma década e estava com uma aparência desgastada, com pavimentação irregular de pedra no pátio, ensejando acúmulo de terra e poeira, assim como sem identificação institucional. A reforma consistiu em uma nova cobertura de tinta, asfaltamento de todo o pátio, sinalização de estacionamento para população, viaturas, passagem de pedestres, instalação de placa institucional e iluminação de todo o prédio. A reforma da DRPC de Caratinga é mais uma etapa do projeto de reformas e atualização da identificação visual das unidades policiais subordinadas à 2ª DRPC de Caratinga, sendo realizadas também reformas nas Delegacias de Policia em Raul Soares e Bom Jesus do Galho, as quais passaram por uma reestruturação interna e externa, juntamente com instalação de novas placas institucionais. Além disso, foi realizada a construção de uma nova Delegacia de Polícia Civil em Ipanema inaugurada em junho de 2022 em um inovador projeto entre o poder público municipal e a iniciativa privada. Ressaltamos que na Unidade Policial de Inhapim, a reforma está em fase final, com a nova cobertura de tinta já realizada, estando sendo confeccionada nova placa de identificação, adquirida com verba destinada pelo Poder Judiciário da Comarca de Inhapim.

Conforme o Delegado Regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, todas as ações nesse sentido visam promover maior qualidade na prestação dos serviços de Polícia Judiciária, trazendo um ambiente que proporcione bem estar dos servidores e de usuários. O Delegado Ivan finaliza agradecendo a todos os atores envolvidos nas ações que contribuíram para a execução dessas reformas, em especial o apoio de todos os policiais civis pela dedicação em fortalecer a imagem institucional da PCMG, nas pessoas do Dr. Alfredo Serrano, Delegado em Ipanema, Dr. João Martins, Delegado de Policia em Raul Soares, mas que atualmente é Delegado em Itabira), Dr. Guilherme Lincoln, Delegado em Inhapim, Clemilson Calais, Chefe de Cartório em Caratinga e Whesley Adriano, Inspetor de Polícia em Caratinga.