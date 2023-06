Prédio da antiga estação ferroviária deve ser reformado

Executivo busca abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2023, com o valor de R$ 200.000, para realização da obra

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira encaminhou projeto de lei ao legislativo, com objetivo de abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício de 2023, com o valor de R$ 200.000, destinados a atender despesas da Reforma do Prédio da Antiga Estação Ferroviária.

“Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto. Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal”, disse o executivo ao encaminhar o projeto.

A ESTAÇÃO

Em 1927, Agenor Ludgero Alves conseguiu a assinatura de contrato entre o município, a Estrada de Ferro Leopoldina e o estado de Minas Gerais, com a inclusão de Caratinga entre as cidades beneficiadas. Em 14 de julho de 1928 tiveram fim os estudos para a instalação da Estrada de Ferro, o que ocorreu em 1930, em meio a enormes festividades.

Conforme reportagem da página ‘Estações Ferroviárias do Brasil,’ a Estação terminal da linha (embora houvesse planos para ligá-la a Carangola), “pelo menos até 1980 ainda recebeu trens mistos: mais ou menos nesta época, o tráfego de passageiros acabou”.

O imóvel da estação de Caratinga possui estilo colonial de construção em alvenaria, sendo o único vestígio do tráfego ferroviário no município. O prédio foi tombado através do decreto nº 10/98, e está sujeito a proteção especial de acordo com a Lei Municipal nº 2420/97.

NECESSIDADE DE REFORMA

Quem passa pelas imediações da Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a conhecida Praça da Estação, observa a necessidade de reforma no imóvel, que faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural do município.

No local já funcionou o Departamento de Patrimônio Cultural e alguns serviços da Prefeitura. No entanto, atualmente, tem sido ocupado por pessoas em situação de rua. O imóvel apresenta pichações e está com portas e janelas danificadas.

Atualmente, a Prefeitura realiza a revitalização da Praça da Estação. Como parte do projeto, drenagem pluvial para tratar a questão de escoamento de água das chuvas, substituição do piso da praça em blocos de concreto e pinturas no entorno.

Como parte do paisagismo, canteiros com grama esmeralda e bancos em alvenaria de concreto. Também está prevista a restauração de fachadas de edificações do entorno da praça, atualmente funciona a oficina da Prefeitura, depósito de reciclagem do município e o Departamento de Limpeza Urbana, tirando todo o reboco antigo, substituindo a pintura.

Já na rua onde foi realizada a retirada do asfalto, a Prefeitura informou que a via será recuperada, “dando a população uma lembrança do passado, mas, em uma estrutura moderna, segura, ofertando a todos uma melhor utilização do espaço”.