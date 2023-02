Preço para tirar e renovar CNH aumenta em Minas Gerais a partir de amanhã

Os motoristas de Minas Gerais precisão pagar mais caro para obter, renovar ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir desta quarta-feira (1º de fevereiro). O valor cobrado, que é destinado às clínicas autorizadas que fazem os exames médicos e psicológicos, passará de R$ 169,28 para R$ 200,20, um aumento de quase 20%.

Procurado pela reportagem de O TEMPO, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) explicou que existe um decreto que determina o reajuste anual dos valores.

“No entanto, a última atualização da tabela ocorreu em janeiro de 2018, gerando considerável perda inflacionária e desequilíbrio econômico para o exercício das atividades das clínicas credenciadas”, afirmou.

O reajuste foi calculado tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerando o período de 1º de abril de 2019 até 31 de dezembro de 2021.

“O valor deve ser pago na clínica, no dia do exame. Para saber os meios de pagamento disponíveis, o cidadão deve entrar em contato com a clínica credenciada”, completou o Detran-MG.

Fonte : o tempo