Lotes já estão à venda com condições exclusivas

CARATINGA- O pré-lançamento do Residencial Nova Esperança aconteceu na noite da última quinta-feira (10), no Vind’s Plaza Hotel. A empresa Ciclope Empreendimentos e Participações realizou uma apresentação das características, vantagens e benefícios do empreendimento, situado no final da Rua Coronel Antônio Saturnino (Rua da Cadeia), sentido Portelinha. 506 lotes estão sendo disponibilizados e as vendas tiveram início ontem, com condições exclusivas.

O gestor comercial Pedro Ferreira frisou o potencial do investimento e disse que está satisfeito com a repercussão da obra na cidade. “É um empreendimento que a gente já vem há alguns meses trabalhando para deixar toda a documentação aprovada, questão ambiental e jurídica. Estamos numa ansiedade muito grande para esse dia, esperamos entregar um produto muito bom para nossos clientes, queremos fazer um trabalho diferente no mercado de Caratinga e mostrar para todos como podemos entregar excelentes produtos com preços compatíveis com o mercado”.

Lotes a partir de R$ 30.000,00 com opção de 10% de entrada e o restante em até 120 meses. A parcela média a partir de R$ 277. Condições especiais e acessíveis como destaca Aluísio Mendes Andrade, parceiro do empreendimento. “É um grande investimento e o primeiro que estou vendo que está sendo lançado em preços que não vão pesar para ninguém. A própria empresa vai financiar, o local é excelente, outra coisa que saliento é que a pessoa terá toda a papelada em dia. Todos os lotes estão licenciados, registrados na prefeitura e, principalmente, são registrados no Cartório de Registro de Imóveis, individualmente, não haverá pendências, isso é muito importante para a pessoa que quer adquirir um patrimônio. Vamos ter duas praças grandes, a maior avenida da cidade em termos de largura, para se ter uma ideia do tamanho do investimento. Espero que seja um empreendimento que venha a coroar em especial nossa comunidade de Caratinga e todos os imóveis do entorno serão bem valorizados, sem dúvida”.

Aluísio Junqueira Andrade, diretor da Actual Imobiliária, também é parceiro do projeto e acredita nos resultados que serão alcançados. “Estou impressionado com o movimento que está dando esse loteamento. Acho que o mercado está recuperando, viemos em uma crise imobiliária desde 2014, uma das mais extensas, pelo menos que eu já vi. E agora o mercado está voltando a reagir, acredito que vamos ter um 2020 muito bom, um 2021 melhor ainda e esse empreendimento é a prova disso. Uma empresa com um loteamento muito grande e percebemos o sucesso total”.

EXPANSÃO

O prefeito de Caratinga Welington Moreira também fez questão de enaltecer a importância de fomentar o desenvolvimento da cidade. “O setor imobiliário, acredito que seja um dos mais importantes, principalmente no nosso município. Em conversas anteriores com o Aluísio, que era o proprietário do terreno, onde nós logo pouca acima já estamos instalando as 400 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal; acordamos de que na parte inferior do terreno seria importante a implantação desse terreno. Estive fazendo uma visita ao local e mudou a cara daquele espaço de Caratinga, onde praticamente ninguém enxergava fomentação de desenvolvimento. Todos imaginam que o crescimento da cidade está mais direcionado ao final da Avenida Dário Grossi, próximo à unidade II da Unec e quando a gente percebe a implantação daquele empreendimento, nota-se que a população ficou satisfeita, as pessoas se sentem mais valorizadas e é um direcionamento que poucos enxergavam como evolução do município”.

Valorização dos imóveis do entorno, fomento de vários outros ramos incluindo o comércio, são alguns dos benefícios que o chefe do executivo observa. “Automaticamente, possibilitaremos a moradia de mais de 1.600 pessoas, com a circulação estimada depois de tudo concretizado de mais de 3 mil pessoas/dia. A tendência que nós tenhamos além do crescimento geográfico/demográfico, o econômico. E é muito importante para nós gestores do município, que tenhamos a possibilidade de fomentar esse tipo de empreendimento. Agradecemos a confiança também dos empreendedores. Temos certeza absoluta que o empreendimento já nasceu com sucesso garantido”.

Leonardo Sathler, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), finaliza traçando suas expectativas. “Um empreendimento de uma envergadura como esse é um dos maiores, senão o maior da cidade. Isso envolve várias movimentações dentro do comércio e indústria. Vai gerar emprego, compra de materiais e a cidade sempre ganha com isso”.

Informações e vendas para o Residencial Nova Esperança estão disponíveis pelos números (33) 99828-3240 e (35) 3694-3000.