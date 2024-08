Pré-candidatos definidos em Caratinga

CARATINGA- Os pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga foram definidos em convenções e o próximo passo é registrar as candidaturas até o dia 15 de agosto. Até o fechamento desta edição, apenas o pré-candidato Pedro Leitão já havia realizado o registro de Candidatura junto à Justiça Eleitoral. Confira os pré-candidatos:

GIOVANNI E RONALDO DA MILLA

A Coligação “Unidos por Caratinga”, composta pelos partidos PL, PODEMOS e NOVO oficializou as pré-candidaturas de Dr. Giovanni (PL) e Ronaldo da Milla (NOVO), a prefeito e vice, respectivamente. O evento aconteceu na noite de domingo (4).

De acordo com Dr. Giovanni, a união dos partidos é um convergência de ideologia. “Nós todos defendemos os mesmos princípios. Deus, família e pátria. Valores, honestidade. E isso fez com que convergissem esses partidos em torno do nosso nome para prefeito. E como quem trouxe esses partidos foi o Ronaldo, porque ele era o candidato, ele abriu mão humildemente e cedeu para que eu fosse o candidato. Mais do que justo que ele venha junto comigo agora, somar, para fazer uma administração diferente na nossa cidade”.

Dr. Giovanni acrescentou que a intenção é colocar o cidadão no centro das decisões. “Aquilo que o cidadão necessitar, nós estaremos chegando com o poder público. Com estradas, com saúde de qualidade, com educação de qualidade, com cultura para a nossa cidade e lazer. Então o que o cidadão precisar, o poder público estará chegando, independentemente de onde ele estiver, seja lá na divisa de Ipatinga, ou seja na divisa com Santa Rita ou Piedade, ali ele vai receber a ação do poder público a seu favor”.

Ronaldo da Milla reforçou a parceria com Dr. Giovanni na pré-candidatura a Prefeitura de Caratinga. “É uma alegria, um dia histórico. Estar ao lado do doutor Giovanni representa o que acreditamos na mudança para a Caratinga, uma política voltada para servir. Eu sempre digo que as pessoas querem ver o prefeito, encontrar com o prefeito, conversar com o prefeito. E a nossa proposta é fazer com que o cidadão esteja mais próximo do Poder Público. Porque nós estamos na vida pública justamente para servir”.

JOHNY CLAUDY

A Federação PSDB/CIDADANIA se reuniu para anunciar o nome de Johny Claudy (PSDB) como pré-candidato a vice-prefeito.

Johny destacou que a escolha do vice será realizada pelo colegiado da federação, dentro do prazo legal. “Quero agradecer realmente a cidade de Caratinga, que tão bem tem recebido a nossa proposta mesmo diante de tantos obstáculos. E também ao PSDB que acreditou na proposta desde o início, sabe que realmente tem a importância da gente poder consolidar o nome da gente e consolidar o PSDB, que é uma sigla muito grande e precisa ser realmente reverenciada dentro da cidade. A gente espera aquilo que fez com o mandato de vereador, cumprir atribuições do cargo de executivo da melhor maneira possível e a gente realmente vai buscar isso com o melhor pra cidade de Caratinga”.

JÚLIO RIBEIRO E MATHEUS FERNANDES

O PRD oficializou na manhã de domingo (4), as pré-candidaturas de Júlio Ribeiro e Matheus Fernandes, a prefeito e vice de Caratinga, respectivamente.

De acordo com o Júlio, o momento se trata da concretização de um sonho de mais de um ano, que é a caminhada política. “Agradecer aos amigos, aos familiares que vieram aqui prestigiar o momento. E é um momento de muita alegria pra gente, que vem buscando realmente um lugar melhor, uma cidade melhor. E isso parte pela política. E nós somos muito gratos a Deus, a todas as pessoas que estão acreditando nesse trabalho. E é dizer que o trabalho tá apenas começando. E Caratinga merece crescer, merece evoluir e merece uma renovação. E essa renovação parte através do nosso partido, que é o PRD”.

O PRD não fez coligação para as Eleições 2024, mas, fez questão de destacar que esteve com Pedro Leitão, outro pré-candidato e que isso é democracia. “A gente decidiu vir com a chapa puro sangue. Vai ser eu e o meu amigo Matheus Fernandes, um jovem também, sonhador. E que também tem grandes projetos e grandes objetivos pra nossa cidade. A gente tem que parar com essa questão de briga, de ideologia. O mundo vai além de direita e esquerda. O mundo, acredito que a gente tem que pegar o que é certo e o que é errado. A pessoa que é da esquerda ou a pessoa que é da direita, ela tem que caminhar numa direção só, que é o caminho correto. E se as pessoas caminharem no caminho correto, quem ganha com isso tudo é a população que mais precisa”.

Matheus Fernandes enfatizou quais são os propósitos da campanha. “É uma campanha limpa, voltada para as pessoas de Caratinga, em ideias, projetos e não em ataques pessoais a outros partidos ou em questões ideológicas, esquerda e direita. O nosso foco e o que deveria ser o foco de todos é a cidade de Caratinga, a população e o que tem de melhor para a cidade, o que a gente pode fazer para que ela cresça mais, se desenvolva mais, tenha uma saúde de qualidade, uma educação de referência. É isso que a gente quer para o nosso município e é isso que a gente vai estar trazendo à pauta durante a nossa campanha. Desde o primeiro momento ele falou que gostaria de ser candidato, eu disse que faria o todo possível para que ele fosse eleito. E se para que isso aconteça, o meu nome é o melhor pra ser vice, eu topei o desafio e vou pra cima junto com ele”.

PEDRO LEITÃO E MARCOS INÁCIO

A convenção da coligação “Frente Muda Caratinga”, composta pelos partidos PDT, PT, PC do B, PV, PSOL, Rede e União Brasil, que tem os pré-candidatos a prefeito, Pedro Leitão e a vice, Marcos Inácio, aconteceu no último sábado (3).

Muitas pessoas estiveram presentes na convenção para demonstrar o apoio a Pedro Leitão, inclusive o deputado Mário Heringer, presidente do PDT em Minas Gerais.

Pedro disse que tem um compromisso com a população de Caratinga, e ressaltou que está no momento de mudar o futuro da cidade. “Nós acreditamos na unidade, que o futuro de Caratinga pode ser melhor. E é isso que os partidos que me apoiam também acreditam. E nesse momento a gente está se sentindo muito fortalecido. Porque mais do que partidos, a gente quer conversar com a cidade. A gente quer ser uma opção para essa cidade. Nós acreditamos que Caratinga vai poder fazer uma excelente escolha. Uma escolha que pode mudar o seu futuro. A verdadeira polarização aqui não é direita e esquerda, é de quem tem compromisso com a cidade, as pessoas que gostam de Caratinga, que amam essa cidade, que tem compromisso com o futuro delas. Gente, estou muito feliz, agradeço de coração a energia de cada caratinguense que me olhou nos olhos e que pediu pra eu ser candidato. Desde 2018 quando fui o candidato a deputado mais votado nessa cidade, eu tenho uma dívida com o Caratinga. E ser candidato é uma forma da gente começar a pagar essa dívida”, disse o pré-candidato a prefeito.

Pré-candidato a vice-prefeito

O anúncio do nome de Marcos Inácio com pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Pedro Leitão, foi feito nessa última segunda-feira (5), em uma coletiva de imprensa. Pedro disse que juntos dos presidentes de todos os partidos da coligação, buscou um nome que pudesse somar e agregar valores para fortalecer “a caminhada”. “Eu estou muito feliz de ter o Marcos Inácio como vice da minha chapa. A gente não escolheu uma pessoa que pensa igual a gente, que é igual a gente. A gente escolheu uma pessoa que complementa a gente, que conversa com vários segmentos. O Marcos, ele tem uma origem humilde, passou pela rádio por muito tempo, conversa, tem costume do diálogo com pessoas que estão distantes. Ele chega onde o rádio chega, isso pra gente é muito importante. Nós votamos em presidentes diferentes, temos origens religiosas diferentes, mas entre nós tem uma unidade, uma vontade de mudança da cidade. Eu acho que as chapas vão sendo colocadas e vai ficando claro quem quer mudar a cidade, quem quer realmente trazer uma proposta nova, diferente, avançada, e quem quer permanecer do jeito que está. Nós temos esse desejo, é um desejo que ecoa da população de Caratinga, que ecoa do servidor público, que ecoa das pessoas que estão mais distantes, às vezes invisíveis. É uma vontade de mudar, uma vontade de avançar na saúde, na educação, uma vontade de participar da gestão e a gente está muito feliz aqui de anunciar o radialista Marcos Inácio, presidente da União Brasil, como vice na chapa. Eu quero agradecer aqui ao deputado Marcelo Freitas que endossa esse vice, que é presidente estadual do União Brasil, que tem três ministérios no governo federal, isso vai fortalecer muito a nossa gestão. Quero agradecer também ao deputado federal Mauro Lopes, que endossou o nome do Marcos Inácio para poder compor a chapa e a gente vai construindo essa unidade que a cidade precisa para que a gente possa mudar”, afirmou Pedro Leitão.

Marcos Inácio

Inicialmente Marcos Inácio lançou sua pré-candidatura a prefeito, mas decidiu que seria melhor estar com Pedro Leitão. “Quando Marcos Inácio e Pedro Leitão se unem, nós estamos visando administrar, criar a governabilidade que Caratinga tanto espera e necessita. É uma oportunidade que o povo de Caratinga tem para construir algo que vai modificar a vida urbana e a vida rural.

E nós vamos, Pedro, com o coração aberto, vamos ser medalha de ouro nas eleições de 6 de outubro, com a força de Deus”.

ROGÉRIO SOARES E HUMPHREY LIMA

Com apoio do prefeito Dr. Welington, a coligação “Frente Unida para Avançar”, composta pelos partidos REPUBLICANOS, MDB, PP, AVANTE, PSD, PSB, AGIR, PMB e MOBILIZA se reuniu na noite de segunda-feira (5) para anunciar Rogério Soares (REPUBLICANOS) como pré-candidato a prefeito e Humphrey Lima (MDB), como pré-candidato a vice-prefeito.

Rogério disse que a participação popular lhe deixou muito sensibilizado. “É um momento limpo, o pontapé inicial da nossa campanha, que iniciará no próximo dia 16. Hoje é um dia de união. Estamos muito agradecidos, não foi fácil, confesso a você, são vários partidos, são muitas pessoas. O grupo quanto maior, naturalmente, às vezes, mais dificuldade tem para se acertar. Mas o nosso grupo foi o contrário. Durante toda essa pré-campanha, estivemos unidos, permanecemos. E hoje, quando você está vendo aqui, esse brilho total com a presença de todos é muito bom.

Ele ainda comentou sobre a escolha de Humphrey Lima como pré-candidato a vice. “Um amigo de muitos anos, uma pessoa competente, que milita na política há vários anos”.

Humphrey comentou ainda sobre a aliança com Rogério Soares. “Hoje a gente fez uma união muito grande, Caratinga se une nessa convenção e vamos pleitear estar junto com Rogério, uma pessoa preparada que vai fazer a nossa cidade avançar ainda mais. Uma frente de união pra avançar Caratinga”.