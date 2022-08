Pré-candidato a deputado federal, Túlio Cária apresenta suas pautas prioritárias para Caratinga e região

CARATINGA- O pré-candidato Túlio Cária (Rede) cumpriu agenda em Caratinga nestas terça (9) e quarta-feira (10). Em entrevista ao DIÁRIO, ele falou sobre sua trajetória e defende suas pautas prioritárias, caso seja eleito.

Gostaria que você se apresentasse para os nossos leitores

Sou Túlio Cária, advogado, professor, gestor Público e especialista em Compliance (Processos Anti-corrupção). Mineiro, nascido em Ponte Nova, a 180 km da capital. Filho da dona Ana Lúcia, professora aposentada. Cresci em Amparo do Serra. Me formei em Direito pela Faculdade Newton Paiva, fiz MBA em Compliance e Mestrado em Direito Público. Fui assessor no extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, assessor na Câmara dos Deputados e coordenador de Políticas Públicas para a Juventude Brasileira. Fui candidato a vereador em Belo Horizonte em 2016 e a prefeito em Amparo do Serra em 2020.

Por que você decidiu ingressar na vida pública?

Porque sou apaixonado com o estado de Minas Gerais e com a política. Acredito que a política é a ferramenta de transformação da sociedade, acredito que gente precisa cuidar de gente, que a gente precisa investir na base, ou seja, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda. E acredito que a política é a forma como a gente vai mudar a sociedade, como a gente realmente vai levar desenvolvimento para a nossa região, como a gente vai realmente ajudar as pessoas a saírem da extrema linha da pobreza. Como a gente vai levar dignidade para as pessoas.

E a decisão de ser pré-candidato a deputado federal?

Inicialmente seria pré-candidato a deputado estadual, mas, por alguns fatores, convertemos a federal. Um deles foi a possibilidade de, enquanto deputado federal, ajudar mais os municípios, as instituições, os sindicatos e as ONGs. E, também, pelo fato do nosso nome ter crescido muito no Estado. Isso mostrou para a gente que o trabalho tem sido reconhecido, além de poder contribuir ainda mais com a nossa região, seja com a questão emendas, seja na questão de ter o acesso direto com o presidente, os ministros e poder levar nossa pauta, principalmente a pauta municipalista, até Brasília e conseguir resolver o problema da região lá.

Quais são as suas principais pautas?

Educação, saúde, emprego, renda, meio ambiente, transparência na gestão pública, diversidade, equidade e inclusão; causa animal e redução de impostos.

Quais regiões têm sido a sua base?

Nossa base tem sido Caratinga e as cidades ao redor, Ponte Nova e as cidades ao redor e Viçosa, com as cidades ao redor.

Em sua opinião, a postura do jovem com a política mudou?

Sim. O jovem hoje está muito ligado na política, não quer ser enganado novamente. Ele está muito ativo na política, tanto é que tivemos um número recorde de jovens se inscrevendo para o primeiro voto nas Eleições de 2022. A juventude está com sede de mudança, de ser realmente protagonista. Tem muito jovem interessante, legal, inteligente, disposto a mudar a realidade. Tem muito jovem disposto a fazer os que os mais tradicionais na política não fizeram, então, os jovens querem sim hoje o protagonismo e eles querem alternância de poder. O jovem hoje quer oportunidade de mostrar que ele tem ideia, ideal, força de vontade para mudar a sociedade.

Em visita a Caratinga, o que você ouviu da população?

Ouvi que a mudança é necessária, que o jovem tem tudo para fazer um bom trabalho enquanto deputado federal, que agora é o momento de mudança, que as pessoas estão cansadas dos mesmos políticos que só chegam no município para pedir voto, enganar as pessoas. Tenho ouvido muito a palavra renovação e mudança.

O Brasil voltou ao Mapa da Fome das Nações Unidas. A fome é uma realidade, mas, por que isso não muda?

Primeiro a falta de vontade política. Isso só vem aumentando porque os políticos que estão lá hoje só pensam em benefícios próprios, nos grandes empresários, nos bancos, nos seus. Eles não pensam no pequeno produtor, no produtor da agricultura familiar, na dona de casa. Então, a fome continua e está só aumentando, porque pior que continuar é aumentar, porque os políticos que estão lá não estão pensando no povo. Só estão pensando em dar migalhas para o povo, para se perpetuar no poder e a engrenagem vai funcionar só para eles. Para a fome mudar, temos que mudar os políticos que estão lá, porque aí vamos criar políticas públicas voltadas para os mais pobres. É o que falo, gente cuidado de gente.

Por que você defende a liberdade econômica?

Defendo a liberdade econômica e a liberdade social, porque entendo que não posso dar só o social sem dar o econômico. Tenho que dar a condição da pessoa sair da extrema linha da pobreza e faço isso dando condição dela trabalhar. E a liberdade econômica que defendo é ajudar o pequeno agricultor, dar condição de trabalho para o pequeno empresário que produz, para o microempresário que produz, dar condição dele cada vez produzir mais. E faço isso primeiro reduzindo a carga tributária dele, dando incentivos fiscais, econômicos, apoio técnico e de capacitação, para que aquele pequeno empresário ou produtor produza cada vez mais, empregando cada vez mais pessoas.

Você é filho de professora e é professor. O que você pensa a respeito da Educação no País?

Passo número um para mudar a Educação no Brasil é a valorização do profissional da Educação. É dar condição de trabalho, dar condição de dignidade para aquele profissional se qualificar cada vez mais. É qualificação e valorização do profissional da Educação.

Por fim, quais qualidades pessoais o eleitor pode esperar de você em sua atuação como deputado, caso eleito?

Sou comprometido com as pautas que defendo, honesto, transparente, o eleitor não vai se decepcionar em eleger um deputado que abandona o cargo daqui 2 anos para concorrer a outra vaga. Ser fiel ao voto que me for conquistado na urna. Comprometimento, engajamento, sou uma pessoa que realmente abraça as causas, não é só colocar no papel. Sou daqueles que bota a cara tapa e faz funcionar, para mostrar o que defendo. Transparência, honestidade, verdade, gosto de olhar no fundo do olho do eleitor e dizer para ele que é possível mudar, que dá para transformar.