Pré-candidata a deputada federal Gleide Andrade visita Caratinga

Ela foi agraciada com o título de cidadã honorária

CARATINGA – Gleide Andrade, que é secretária nacional de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores (PT), e pré-candidata a deputada federal, esteve em Caratinga nessa sexta-feira (3), onde realizou várias visitas e recebeu o título de cidadania honorária indicado pela vereadores Giuliane Quintino.

Gleide também esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA, onde falou de suas pretensões políticas, e do posicionamento do PT em Minas e no Brasil.

Qual o motivo de ter colocado seu nome à disposição para disputa de um cargo eletivo?

São várias razões, a primeira porque sou mulher, e quero dizer que nossa vida está muito difícil. Com o governo Bolsonaro ficou mais difícil, nós temos uma sub-representação no Brasil, seja no Congresso, na Assembleia, seja nas casas de vereança pelo interior que é maior ainda. Aqui em Minas temos mais de 30% da câmaras de vereadores, que não tem sequer uma mulher, nos tribunais de contas, veja como foi difícil pra gente conseguir botar a primeira mulher no TSE, lembro como se fosse hoje. No STF temos duas mulheres até hoje, num corpo de 11. Temos que aumentar a participação feminina, você só aumenta se você se colocar. Não é guerra de ceticismo, é que precisamos ter representação. A gente fala muito que no Brasil tem a bancada da Bola, da Bíblia, do Boi, então tem que ter a bancada feminina também, tem que ter a bancada das mulheres. Os homens podem ser muito solidários a nossa dor, mas a dor do outro não sai no jornal, o Chico Buarque já falava isso.

A sua intenção também é contribuir com o trabalho do pré-candidato à presidente Lula?

Também sou candidata pra ajudar Lula. Porque quando ele ganhar vai ter que fazer uma mudança radical nesse país. Como vamos continuar com o país com a taxa de juros na altura que está? Com preço do combustível dolarizado, estamos pagando gasolina a R$ 8,00 na bomba, em dólar, o salário do trabalhador é em real. Uma discrepância total, vamos ter que rever a reforma trabalhista, tudo que construímos na constituição de 86, aliás, tudo que foi construído a era Vargas. A nossa CLT está acabando, hoje em dia ter carteira assinada é quase um luxo, porque se institui uma no profissão no Brasil que é o MEI, isso é a ‘uberização’ do trabalho, então todo mundo hoje tem um MEI. Então você pode dizer assim, “a minha empregada doméstica ela é empresária, porque não assina a carteira dela, ela tem um empresa”. É um absurdo. Quem trabalha com entrega de comida, iFood, é a mesma coisa. Então essas pessoas trabalham numa moto, que vocês sabem como é acidente de moto no Brasil, se ele morre, ele não deixa nada, não tem contribuição previdenciária; se sofre um acidente não tem auxílio-benefício, não pode ficar encostado com a perna quebrada. Estamos perdendo tudo, vamos ter que rever o direito dos trabalhadores. Estou falando rever direitos do povo, porque sem direitos o povo não caminha.

Então seria rever direitos do povo ou restituir aquilo que já foi proposto para a CLT?

Nós defendemos que temos que revogar essa reforma trabalhista e fazer uma nova, uma que recomponha os direitos e os aperfeiçoe. Porque estamos muito longe de tratar os trabalhadores do Brasil como os dos países desenvolvidos. Então, primeiro teremos que fazer uma reparação de danos, que é rever essa coisa de direitos. Hoje você leva mais tempo para se aposentar e a sua aposentadoria diminui de valor. Então estamos falando aqui de uma intercessão que o Lula vai ter que fazer entre reforma trabalhista, reforma previdenciária e reforma tributária, porque nós somos o país que mais paga tributos no mundo. E veja nossa situação, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais, meu imposto de renda é descontado na fonte, nem se a gente quiser tem como sonegar, o imposto é recolhido na fonte. As principais empresas que fazer a exploração do minério em Minas, de maneira irresponsável, elas têm a desoneração fiscal, então elas não pagam, o que seria o imposto de renda delas. Então você pega a Usiminas, ela tem a desoneração fiscal, a Vale do Rio Doce, a CBMM em Araxá, que faz a extração do nióbio. Eu não cobro imposto sobre o empresário, sobre aquele que detém o grande lucro, mas eu cobro do pobre e pequeno trabalhador. Então vamos ter que rever muita coisa no novo governo.

Qual a projeção do PT para essa eleição em Minas, e por que em 2018 foi o partido que mais elegeu deputados e isso não se reverteu para governador?

A gente vinha de um governo de quatro anos do Fernando Pimentel. O problema é que o governo do Fernando Pimentel saiu muito mal avaliado, mas as pessoas precisam entender porque ele saiu mal avaliado. Se as pessoas não entenderem que com dois anos de governo, teve o golpe, que tendo o golpe, o Temer parou de fazer todos os repasses constitucionais, fechou as portas para Minas. O Fernando Pimentel com toda crise que Minas Gerais vivia, dívida pública, governo federal fechando tudo, ele não vendeu a Cemig. Hora nenhuma ele cogitou de vender o maior patrimônio dos mineiros, a joia da nossa coroa, chama-se Cemig. Hoje o Zema está numa situação em que ele é tratado pelo governo federal como filho predileto, porque é o governador que mais recebe benécias do Bolsonaro, que recebeu esse dinheiro sujo, sangrento da Vale do Rio Doce, da reparação de Mariana e de Brumadinho, na casa de mais de 37 bilhões de reais. Com tudo que o Zema tem hoje, ele não fez o que o Pimentel fez. O Pimentel deu posse a 60 mil trabalhadores da educação concursados, ele deu aumento real de salários. O Zema agora recursou até no STF para não fazer o reparo da perda da inflação, e quer vender a Cemig a todo custo. Então fiz essa digressão para responder essa pergunta. Aconteceu que nós saímos do governo do estado muito maculados, mas é preciso lembrar que o PT em Minas é um partido muito forte, nós somos organizados em mais de 700 municípios, e nós temos uma bancada federal muito grande. As maiores bancadas de deputados federais do PT do Brasil, é Minas, São Paulo e Bahia empatados. Os três estados tem oito deputados federais, hoje nós temos sete porque a Margarida Salomão foi eleita prefeita em Juiz de Fora. Os nossos mandatos são muito atuantes, e não por acaso, eu agora quero ampliar essa bancada, ou seja, não estou disputando voto com ninguém que está eleito, quero buscar um outro voto, quero ampliar a bancada porque o Lula vai precisar da maioria no congresso nacional.

Por que o PT cresceu tanto em Minas?

Nós já fomos maiores, a gente vinha numa luta crescente, nós elegemos dois deputados em 1982, depois em 86 elegemos Sandra Starling, Virgílio Guimarães, João Paulo, e Chico Ferramenta que eram os deputados da constituinte, elegemos quatro. Quando veio 82, acho que chegamos a eleger 12 ou 13 deputados federais. Acho que o PT é muito forte em Minas, primeiro como Minas é um estado muito espraiado. Aqui é muito diferente de São Paulo, o que acontece na capital em São Paulo, ganhou no estado; no Rio de Janeiro é a mesma coisa, porque são estados muito concentrados no entorno da capital. Digo que Minas é um estado com várias capitais, o que acontece em Juiz de Fora dificilmente chega a Uberlândia, a Montes Claros.

Qual a relação da senhora com Caratinga?

Tenho uma relação bem antiga com Caratinga, primeiro é bom vocês lembrarem que Caratinga é uma das poucas cidades de Minas que entregou para o Brasil um patrimônio muito grande. Caratinga entregou Ziraldo, Agnaldo Timóteo, José Alencar, que fez de Caratinga a sua vida, no jornalismo a Miriam Leitão, Ruy Castro. Então, Caratinga tem essa peculiaridade, eu quase venho da fundação do PT, comecei a militar há muitos anos, então acompanhei muito aqui o PT, tive o prazer de estar aqui nessa carreata, hoje nem tem mais isso, que foi um comício do Lula e do Zé Alencar, e tenho grandes amigos aqui, como também o ex-deputado Adalclever Lopes, que é um amigo querido.

E como é receber o título de cidadania honorária?

Estou muito orgulhosa de me tornar cidadã caratinguense, estou recebendo essa homenagem da Giuliane, que é a nossa vereadora, que é uma referência para o PT, não apenas para o PT de Caratinga, mas o PT do Brasil, porque é mulher, porque é negra, porque é uma vereadora que cuida do povo, que tem pautas de proteção social. A Giuliane atua nas comunidades periféricas, na juventude negra, nas pessoas que mais dependem dos auxílios do governo, então é uma vereadora muito identificada com a vida do povo. Então receber o título de uma vereadora com um histórico desse, é motivo de mais orgulho ainda.

BOX

ATUAÇÃO

Gleide Andrade é graduada em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), com atuação destacada no Movimento Estudantil. Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), liderando a luta contra o aumento abusivo das mensalidades e pela universidade pública, gratuita e de qualidade.

Foi professora da rede particular e estadual, e também na rede municipal de Betim, Contagem, Belo Horizonte e Divinópolis. Trabalhou também na Assembleia Legislativa e nas gestões do PT na Prefeitura de BH, onde atuou na estruturação do Orçamento Participativo e na criação do Conselho de Mulheres. Teve papel decisivo como coordenadora da Campanha Nacional pela Reforma Política.

Gleide ocupou diversos cargos nas direções estadual e nacional do Partido, sendo atualmente sua Secretária Nacional de Finanças e Planejamento. A pedido do presidente Lula, ela decidiu se candidatar a deputada federal.