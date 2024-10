Prazo para sacar “dinheiro esquecido” termina nesta quarta-feira (16); veja como resgatar

Há R$ 8,5 bilhões em contas de bancos e outras instituições; montante não resgatado será transferido aos cofres públicos

O prazo para sacar “valores esquecidos” em instituições financeiras termina nesta quarta-feira (16). Segundo o Banco Central (BC), são cerca de 42 milhões de pessoas físicas e mais de 3,6 milhões de pessoas jurídicas com dinheiro em conta.

O valor total esquecido é de R$ 8,5 bilhões, conforme os últimos dados divulgados pelo BC.

Dos beneficiários, pouco mais de 63% possuem até R$ 10 a receber, enquanto 25,05% tem entre R$ 10,01 até R$ 100.

O montante que não for sacado será transferido aos cofres públicos, após projeto aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro.

Segundo o texto, titulares de contas bancárias tinham 30 dias após a publicação da lei, que ocorreu em 16 de setembro, para pedir o resgate dos valores.

Os saldos esquecidos passarão ao domínio da União e serão apropriados pelo Tesouro Nacional.

Veja as porcentagens de valores esquecidos

Até R$ 10 — 63,21%;

Entre R$ 10,01 e R$ 100 — 25,05%;

Entre R$ 100,01 e R$ 1000 — 9,94%;

Acima de R$ 1000,01 — 1,80%.

Instituições com valores esquecidos

Dentre as instituições com valores esquecidos em seus cofres, a maioria do valor — quase R$ 5 milhões — é de bancos, seguida por administradores de consórcio com mais de R$ 2 milhões.

Bancos: R$ 4.992.625.325,52

Administradores de consórcio: R$ 2.385.947.697,16;

Cooperativas: R$ 808.244.397,08;

Instituições de pagamento: R$ 264.615.736,46;

Financeiras: R$ 129.147.062,84;

Corretoras e distribuidoras: R$ 9.725.412,76;

Outras: R$ 4.512.303,17

Confira passo a passo para a retirada do dinheiro

Passo 1: Acessar o site Valores a Receber na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo.

Passo 2: Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro).

Se o usuário ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3: Ler e aceitar o termo de responsabilidade.

Passo 4: Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem do valor a receber.

O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5: Clicar na opção indicada pelo sistema:

“Solicitar por aqui”: para devolução do valor por Pix em até 12 dias úteis.

O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

“Solicitar via instituição”: a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada: Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC).

Fonte: CNN Brasil