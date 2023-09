Prazo para pagamento do Documento de Arrecadação Estadual do concurso da Educação termina nesta semana

Quitação confirma inscrição e garante participação do candidato no certame

DA REDAÇÃO – Os candidatos que se inscreveram no concurso público da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), referente ao Edital Seplag/SEE nº 3/2023, têm até sexta-feira (8/9) para realizar o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) — boleto bancário emitido após a realização da inscrição.

O pagamento do DAE é o que confirma a inscrição e garante a participação do candidato no certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 38 para vagas de Nível Médio Técnico é de R$ 43 para os cargos de Nível Superior.

As inscrições para o concurso terminam em 29/8. As provas serão aplicadas em Belo Horizonte e nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Provas em outubro

As provas para cargos de Nível Superior serão aplicadas em 22/10, das 8h às 12h para o cargo de Professor da Educação Básica (PEB), e das 15h às 19h para os cargos de Especialista em Educação Básica (EEB) e Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE – IE). Já para cargos de Nível Médio Técnico — Analista Educacional (ANE), Analista da Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) — as provas serão aplicadas em 29/10, das 14h às 18h.

Nas duas primeiras etapas, de caráter eliminatório e classificatório, o processo seletivo é o mesmo para todos os cargos e consiste em prova objetiva de múltipla escolha e de redação. Os conteúdos cobrados no concurso abrangem conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Legislação Educacional e Direitos Humanos, além de redação e conhecimentos específicos, referentes a cada área de atuação.

O candidato pode acessar o site da SEE/MG e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, para obter mais informações sobre o certame e se manter atualizado.