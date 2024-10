Prazo para matrícula presencial no Trilhas de Futuro é ampliado até 5/11

Estudantes selecionados têm nova oportunidade para garantir suas vagas em cursos técnicos gratuitos

DA REDAÇÃO – Os estudantes selecionados para a quinta edição do programa Trilhas de Futuro agora têm até o dia 5/11 para realizar a matrícula presencialmente nas instituições de ensino profissionais credenciadas no projeto, assegurando sua vaga nos cursos oferecidos pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

Nesta edição, foram ofertadas mais de 50 mil vagas em 130 municípios, com a participação de 156 instituições de ensino técnico. Os candidatos podem escolher entre 78 cursos, incluindo novidades como técnico em brinquedoteca, cervejaria e defesa civil. O resultado da alocação está disponível neste site.

“É fundamental que todos os estudantes selecionados compareçam à instituição de ensino indicada no comprovante de seleção para efetivar a matrícula no Trilhas de Futuro. A confirmação da matrícula até 5/11 é crucial para que todos assegurem suas oportunidades”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra.

O Trilhas de Futuro, maior projeto de acesso a cursos profissionalizantes já realizado pelo Governo de Minas, também oferece uma ajuda de custo de R$ 20,00 por dia, destinada à alimentação e ao transporte dos estudantes. As aulas estão previstas para começar em 3/2 de 2025.

Documentação necessária

Com mais de 346 mil inscrições, a seleção foi realizada com base na disponibilidade de vagas, cursos oferecidos e nas preferências indicadas pelos candidatos, respeitando os critérios de prioridade estabelecidos na Resolução SEE nº 5.047/2024.

Para confirmar a matrícula, os candidatos ou seus responsáveis devem comparecer à instituição de ensino designada com os seguintes documentos:

-Documento de identidade ou certidão de nascimento (original e cópia);

-CPF do estudante (obrigatório);

-Comprovante de residência (original e cópia) em nome dos pais/responsáveis ou do estudante;

-Declaração de escolaridade (para estudantes ainda cursando o ensino médio);

-Histórico escolar ou declaração de conclusão (para egressos do ensino médio).

Se o estudante for menor de idade, também é necessária a apresentação dos documentos dos pais ou responsáveis. Os alunos do 1º ano do ensino médio devem apresentar uma declaração de matrícula no 2º ano para garantir sua vaga, até o início das aulas.

Vagas remanescentes

Os candidatos que não foram contemplados na chamada regular terão uma nova chance entre os dias 12 e 22/11, quando serão abertas as vagas remanescentes. Qualquer candidato poderá se inscrever, mas conforme critérios de participação para inscrição, estabelecidos na Resolução SEE nº 5047/2024, sendo considerado o horário de inscrição.

As vagas disponíveis serão divulgadas no site do Trilhas de Futuro, e os candidatos poderão escolher o curso e a instituição de preferência a partir da lista de opções remanescentes.

Sobre o Trilhas de Futuro

Lançado em 2021, o Trilhas de Futuro é um programa que oferece cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio e egressos, em instituições públicas e privadas credenciadas. O processo de seleção é baseado em critérios de escolaridade e rede de ensino.

Desde sua criação, o projeto já formou mais de 56 mil profissionais e atualmente conta com mais de 82 mil estudantes em formação. O programa já atraiu mais de 1,2 milhão de inscritos, consolidando-se como uma das principais iniciativas de qualificação profissional em Minas Gerais.