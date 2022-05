Prazo final para tirar, transferir ou regularizar título aumenta procura por atendimento no Cartório Eleitoral

CARATINGA- Nesta quarta-feira (4), último dia destinado ao eleitor que necessitava regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral, o Cartório Eleitoral de Caratinga registrou grande procura. Antes mesmo do horário de início dos atendimentos, o que ocorreu às 10h, já havia fila na área externa. O atendimento presencial seguiu até as 18h, mas, aqueles que optaram por realizar suas demandas online, o prazo foi mais extenso, até às 23h59.

O prazo final contemplou quem já completou 18 anos e é obrigado a votar, mas ainda não tirou o título; jovens de 16 e 17 anos que querem votar; quem está com o título cancelado; quem precisa atualizar os dados cadastrais ou quer incluir o nome social no título; bem como deseja mudar o seu local de votação ou transferir o título para outro município.

O chefe da 72ª zona eleitoral Arilson Oliveira destaca como se dará o processamento dos dados dos eleitores. “Como o número de acessos, tanto online e presencialmente em todos os cartórios eleitorais do país está sendo muito grande, tivemos na segunda-feira algo em torno de meio milhão atendimentos, na terça-feira algo em torno de 650 mil e nesta quarta-feira é esperando um número ainda maior. O processamento do Título Net está um pouco mais lento, mas, os eleitores podem ficar tranquilos, a partir desta quinta-feira (5) todo aquele requerimento que chegou através do Título Net até as 23h59 minutos desta quarta será analisado pelos servidores da Justiça Eleitoral e, caso seja necessária complementar alguma informação ou enviar algum documento, faremos contato com cada um desses eleitores para que tenham o requerimento analisado e preenchidos todos os requisitos, eles sejam deferidos e possam votar nas eleições deste ano”.

Arilson acrescenta que, em virtude da suspensão da coleta da biometria por causa da pandemia do coronavírus, o atendimento se tornou muito mais ágil. “Temos hoje oito guichês em funcionamento e fazemos também uma triagem desses eleitores na fila, já para verificar a questão da documentação, se está toda regularizada, se tem alguma multa, para que na hora que o eleitor sente no guichê de atendimento, ele já esteja com tudo em ordem para que o atendimento seja o mais breve possível. Registramos o comprometimento e o empenho de cada um dos nossos colaboradores nessa presteza e qualidade de atendimento aos eleitores”, finaliza.