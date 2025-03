Prazer! Pedro Nogueira

Que Caratinga é um celeiro de talentos em todas às áreas, é indiscutível. Quando o assunto é esporte, seja lá qual for a modalidade, tem lá um caratinguense que já se destacou. No automobilismo não é diferente. Mais um nome surge para entrar nesse hall de talentos. Pedro Nogueira.

Conversando com o pai do piloto, ele me contou um pouco da ascensão meteórica do filho: “Rogério, o Pedro desde muito novo, com 3, 4 anos, já manifestava um interesse diferenciado com carros de corrida, sempre muito curioso e com a internet na mão logo encontrou a história de Ayrton Senna e se interessou ainda mais pelo automobilismo, ele foi crescendo e como em nossa cidade não temos esse tipo de esporte por aqui, ele foi pesquisando e em 2022 andou de kart pela primeira vez no Shopping de Ipatinga, em 11/2023 ficou sabendo que o kartódromo de Ipatinga iria reabrir para o kart indoor, que é o kart de aluguel, mas chegando lá verificamos que o kart de aluguel ainda iria demorar mais tempo para iniciar as atividades, mas mesmo assim alugamos um kart de um dos instrutores que estavam lá e o Pedro andou pela primeira vez no kartódromo de Ipatinga e como teve uma desenvoltura muito boa e foi convidado para participar da Copa Vale do Aço de Kart que aconteceria no ano de 2024 e assim ele começou os treinos semanais. A Copa Vale do Aço 2024 foi realizada em 6 etapas, começando em 04/2024 e terminando em 10/2024 contando com presença de pilotos de toda a região, pilotos com experiência de 5, 10, 15 anos de kart e ao final do campeonato, mesmo um novato naquele esporte e o menos experiente em relação aos outros pilotos, o Pedro sagrou-se Campeão da Etapa Final da Copa Vale do Aço de Kart 2024 e neste ano representará Caratinga disputando os títulos dos campeonatos Mineiro e Brasileiro de Kart que serão realizados na RBC Racing em BH e também em Penha (Santa Catarina), respectivamente”.

Na torcida por Pedro

Pedro Nogueira, de 16 anos, que foi o campeão da Etapa Final da Copa Vale do Aço de Kart 2024, irá representar Caratinga no campeonato Mineiro de Kart 2025 – Categoria F4

Este campeonato será realizado na RBC Racing em BH e ocorrerá em 4 eventos nas seguintes datas:

1º evento – 28 e 29 de março;

2º evento – 25 e 26 de abril;

3º evento – 30 e 31 de maio;

4º evento – 20 e 21 de junho.

Aguardando a Secretaria

Uma das multas promessas de campanha da atual gestão municipal, é a criação da Secretaria de Esportes. Chegamos a metade do mês março, a câmara municipal já está em plena atividade, e até o momento, o projeto de criação da Secretaria não foi apreciado. Consigo entender às dificuldades de qualquer governo em início de mandato, pra colocar às coisas funcionando a sua maneira. Diante dos últimos acontecimentos (nomeia, exonera, nomeia, exonera). Compreendo que talvez às coisas não estejam saindo como planejado. Porém, a demanda no esporte também é grande e importante. O gestor escolhido para cargo, não sabe de responde por secretário ou superintendente, não sabe até onde tem autonomia ou não, além de provavelmente não saber qual orçamento tem disponível ou previsto para o trabalho. Enquanto isso, atletas, clubes, projetos sociais, comunidade, ficam no limbo. Sem falar que na equipe atual, a permanência de membro de gestões passadas, pode ser um indício de que nada irá mudar como prometido. Seguimos aguardando.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm