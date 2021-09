Prata e bronze no Tiro Esportivo

CARATINGA- O atleta Edson Firmino, da Equipe Tiro Prático de Caratinga segue trazendo resultados nas competições de tiro esportivo.

Durante a 5ª etapa do Campeonato Mineiro de Tiro Prático, realizada no domingo (26), na Lagoa Silvana, Edson conseguiu a medalha de prata na modalidade de TRP (Tiro Rápido de Precisão), na categoria Pistola Iron 22. Já no Campeonato Regional foi bronze na modalidade de NRA, categoria Light, pistola 380.

Edson Firmino conta com o patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.