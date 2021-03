Praças são isoladas novamente

CARATINGA- A Prefeitura publicou decreto que “impõe medidas a serem adotadas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, no âmbito do Município de Caratinga, e dá outras providências”.

Foi determinado o isolamento das praças com grande frequência de pessoas, trabalho realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, em auxílio à Secretaria de Saúde neste sentido. A previsão é de que estes locais permaneçam com acesso proibido até o dia 31 de março, período de vigor da Onda Roxa.

Na manhã de ontem, a Polícia Militar precisou intervir, pois um andarilho estava arrancando todas as fitas colocadas para cercar a Praça Cesário Alvim e ameaçando os fiscais. A situação foi controlada e a Secretaria de Saúde reforçou a necessidade de se respeitar as medidas de enfrentamento à covid-19.

FISCALIZAÇÃO

Conforme a Prefeitura de Caratinga, a Equipe de fiscalização está nas ruas realizando os trabalhos de orientação e isolamento de praças públicas. “Os estabelecimentos que estão funcionando, fora das regras da deliberação número 130 estão sendo notificados e orientados a se adequarem às normas. Em caso de reincidência, os estabelecimentos poderão ser multados ou interditados. Um estabelecimento, inclusive, foi interditado na data de ontem (quarta-feira)”.