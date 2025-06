Praça da Estação recebe Feira Vida e Saúde

CARATINGA- A Praça da Estação será palco de uma manhã dedicada à saúde e à qualidade de vida. Neste sábado (14), das 8h às 12h, será realizada a Feira Vida e Saúde, uma ação social promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Prefeitura, com entrada gratuita e programação aberta a toda a comunidade.

Com foco na promoção da saúde física, mental e espiritual, a Feira oferecerá diversos atendimentos gratuitos à população, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e aptidão física, massagem anti stress e muito amis.

A proposta é levar informação e cuidado à população por meio de um evento acessível, que combina cidadania, espiritualidade e responsabilidade social. Voluntários e profissionais estarão presentes para atender os visitantes, sempre com foco na prevenção e no incentivo a um estilo de vida mais saudável.

Mais que um evento, a Feira Vida e Saúde representa um compromisso coletivo com a promoção do bem-estar e da dignidade humana. Um convite para que a comunidade se mobilize, se informe e cuide de si e do próximo.