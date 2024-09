Praça da Estação é palco da “Feira da Saúde”, promovida pelos Lions

CARATINGA – A Praça Estação, em Caratinga, foi placo, no último sábado (31/08), de um evento voltado para a promoção da saúde e bem-estar da comunidade. Organizada pelos Lions Clube Caratinga Centro e Caratinga Itaúna – com apoio Centro Universitário de Caratinga (mantido pela FUNEC) –, a “Feira de Saúde” contou com uma série de atividades e serviços oferecidos por profissionais das áreas de Nutrição, Farmácia e Fisioterapia.

“Nós estamos aqui, nesta manhã, ofertando serviços como aferição de pressão; teste de glicemia; orientações de fisioterapia referentes à prevenção e ao tratamento de lesões, à melhoria da mobilidade e à manutenção da qualidade de vida; e recomendações sobre o uso e o descarte de medicamentos; além de várias outras ações importantes.”, acrescentou o presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Arthur Mafra.

“A importância desta Feira está em orientar as pessoas sobre os cuidados relativos à saúde. Neste ano nós estamos com esta relevante parceria com o UNEC, repassando recomendações e informações sobre os riscos de doenças silenciosas – como a hipertensão –, tudo em prol de uma qualidade de vida melhor da comunidade.”, reforçou a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth Boy.

Durante o evento, os participantes puderam usufruir de atendimentos gratuitos, como a avaliação nutricional detalhada e a orientação sobre hábitos alimentares saudáveis. “Nós estamos trabalhando com a antropometria. Estamos pesando, calculando o IMC e realizando um atendimento nutricional especial a quem passa por aqui.”, pontuou a acadêmica do 6º período de Nutrição, Selma de Melo.

O evento foi uma excelente oportunidade para a comunidade ficar informada e se beneficiar com as orientações especializadas em Saúde, com a participação ativa dos profissionais das áreas. “Eu estou adorando porque, na minha idade, cuidar da saúde é fundamental!”, contou, satisfeito, senhor Milton Arruda, de 71 anos.