Praça Cesário Alvim: Prefeitura afirma que piso será restaurado em breve

Executivo destaca que aguarda chegada de pedras portuguesas

CARATINGA- Quem passa pela Praça Cesário Alvim tem observado a dificuldade de acesso, devido a buracos provocados por algumas pedras portuguesas que se soltaram.

O DIÁRIO procurou a Prefeitura de Caratinga para saber se há previsão de restauração no local. O executivo afirma que aguarda a chegada das pedras portuguesas e que o reparo será realizado em breve.

Patrimônio e o uso da praça

Os veículos eram apontados como responsáveis pela danificação das pedras portuguesas. Após analisar proposta apresentada pela Catedral de Caratinga, que pretendia regulamentar o estacionamento para os fiéis que assistem as missas aos domingos, os conselheiros, por unanimidade, decidiram manter as diretrizes de uso e preservação do conjunto arquitetônico que existem desde o ano de seu tombamento, onde consta a proibição desta prática e atualizar determinados trechos abrindo algumas exceções.

Em 2018, a Justiça deferiu parcialmente tutela provisória de urgência antecipada/cautelar, decidindo como “terminantemente proibido”, sob pena de multa por estacionamento proibido a ser cumprida pela Polícia Militar, a utilização da área em frente à Catedral como estacionamento para missas, casamentos ou eventos, bem como qualquer tipo de estacionamento, “exceto o trânsito até a porta da Igreja de um único veículo para a condução da noiva quando do referido casamento”.

Há também a proibição de barracas que “furem e retirem as pedras portuguesas”, devendo a prefeitura ser devidamente comunicada, para mediante o Código de Posturas aplicar as sanções devidas, “podendo permanecer barraca que não fira o calçamento de pedra portuguesa no entorno da praça, no tocante a área utilizada pela Igreja Católica”.

Ainda não é permitida a utilização de bicicleta por adultos em todo o entorno da praça, o que deve ser comunicado pela prefeitura, “fazendo valer o Código de Postura vigente quanto a tal prática ora definida como abusiva e ilegal, podendo apenas circular bicicletas infanto juvenis com acompanhamento dos respectivos responsáveis”.

Os conselheiros ainda deliberaram à época, a permissão somente de veículos que precisarem realizar algum serviço de manutenção na Praça.