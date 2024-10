Praça Ary Pereira Bitarães inaugurada em Novo Horizonte, distrito de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu e entregou as obras de construção da praça Ary Pereira Bitarães no distrito de Novo Horizonte, um marco para qualidade de vida e o lazer da população.

A praça foi construída através de emenda parlamentar da ex-deputada federal Alê Silva, e o projeto em formato circular conta com dois canteiros principais e um auxiliar dando vida ao local. A praça conta ainda com uma academia ao ar livre que foi instalada bem no centro do dispositivo, incentivando a prática da atividade física na comunidade. “A praça Ary Pereira Bitarães é um marco histórico para os moradores do nosso querido distrito de Novo Horizonte, onde os moradores poderão se reunir, confraternizar e se divertir”, informou o vice-prefeito Sandro da Saúde.

Quatro luminárias ornamentais foram instaladas no centro da praça e as lâmpadas dos postes da iluminação pública em seu entorno foram trocadas para led, e feitos o calçamento e drenagem pluvial, como informa o prefeito Marcinho. “O distrito de Novo Horizonte vem recebendo importantes investimentos ao longo de nossa gestão. Concluímos o calçamento e a drenagem pluvial da rua João da Mata Assunção ou Rua do Caju como é conhecida. Promovemos a reforma e revitalização do Campo de Futebol Silvania Alves de Souza Abelha com instalação de alambrado, portal de entrada, vestiários e calçamento na rua que circunda o campo, e agora, além de construir e entregar a praça Ary Pereira Bitarães, promovemos todo o calçamento e drenagem pluvial nas ruas em seu entorno, além disso, estamos em parceria com a Copasa, promovendo as obras que levarão água tratada e de qualidade aos moradores do distrito”, finalizou o prefeito.

A prefeitura de Inhapim informa ainda que os bancos da praça serão instalados em breve, tão logo a empresa responsável pela entrega forneça os dispositivos.

Assessoria de Comunicação