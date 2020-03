Postos de combustíveis não devem alterar horário de funcionamento

CARATINGA – Já está valendo a determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) regulamentando a redução no horário de funcionamento dos postos de combustíveis e os de revendas gás liquefeito de petróleo (GLP). Os revendedores de combustíveis automotivos em todo o país passam a funcionar, no mínimo, de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Até então, o horário mínimo de funcionamento era das 6h às 20h. A medida foi publicada na última segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU) e foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

No domingo os postos ficariam fechados para ajudar as pessoas a ficarem em casa.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA conversou por telefone com o diretor regional da Minas Petro, Carlos Roberto de Sá, sobre o horário de funcionamento dos postos na cidade.

Carlos acredita que a medida não terá efeito no interior de Minas, mas nos grandes centros, e disse ainda que a medida é facultativa. “Se o posto aderir a esse horário mínimo de funcionamento deverá informar a ANP e também colocar um aviso visível para os clientes”, explicou Carlos.

Em Caratinga o funcionamento dos postos é de 6h às 22h ou 24h, incluindo os domingos.

A ANP disse que aqueles revendedores que quiserem funcionar em horário inferior ao horário indicado poderão fazê-lo, desde que tenham feito solicitação prévia e sejam autorizados pela agência reguladora.

Segundo a agência, as medidas buscam reduzir o risco de propagação do novo coronavírus e irão valer enquanto durar a situação de emergência em saúde de calamidade pública em virtude do vírus.