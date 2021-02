Posto de Identificação da Polícia Civil inaugurado em Pocrane

POCRANE – O município de Pocrane tem quase nove mil habitantes, e pertence à área da delegacia de Polícia Civil de Ipanema. Após firmar um Acordo de Cooperação Técnica com o município, a Polícia Civil inaugurou na manhã desta terça-feira (9), o Posto de Identificação, que será responsável por confeccionar as carteiras de identidade dos moradores de Pocrane e municípios vizinhos.

Segundo o delegado Alfredo Serrano, além de aproximar a Polícia Civil do cidadão, interiorizando cada vez mais os serviços prestados pela instituição, “a inauguração do Posto de Identificação visa facilitar a vida de moradores da sede do município e zona rural, que chegam a deslocar mais de 60 quilômetros até Ipanema para serem atendidos.”

O imóvel, que pertence ao Estado, passou por reformas e adequações, visando melhorar a segurança das instalações e proporcionar qualidade durante o atendimento da população.

Está em trâmite o processo de regularização do imóvel, para que a PCMG obtenha a cessão definitiva junto ao Estado.

Em razão da pandemia da Covid-19 o evento de inauguração foi restrito. Estiveram presentes autoridades do executivo e legislativo local, o delegado de Ipanema, Alfredo Serrano; gestor do Posto de Identificação e o delegado de Polícia da Delegacia de Trânsito de Caratinga, Nilson Belmiro, representando o delegado regional, Ivan Lopes Sales.