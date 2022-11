Posto de Identificação Civil de Imbé faz parceria com poder público de Ipanema para Mutirão da Cidadania

Ação para emitir 1ª e 2ª dias de documentos contemplou vinte e três alvarenguenses e firma a repartição pública imbeense como referência na região

IMBÉ DE MINAS – Em pouco menos de seis meses de funcionamento, o Posto de Identificação Civil de Imbé de Minas já se tornou referência na região e vem sendo destaque pela organização, agilidade e bom atendimento, o que tem chamado a atenção das cidades vizinhas.

Uma parceria do Posto de Identificação com o poder público de Alvarenga, município distante quase 60 km de Imbé de Minas, proporcionou o primeiro mutirão da cidadania, realizado no dia 8 de novembro. “Foi um prazer receber os requerentes aqui. Eles foram recebidos com um café da manhã especial e reservamos todos os atendimentos do dia para nossos visitantes. Ter um documento é ser cidadão porque com ele é que a pessoa tem registrada a identificação civil e pode ter acesso aos serviços públicos. O trabalho realizado hoje trouxe mais dignidade para todos”, disse a identificadora Civil Núbia Soares.

O vereador de Alvarenga Paulo César PC entrou em contato com o Posto de Imbé para realizar o mutirão. “Em Alvarenga, ainda não tem esse serviço de emissão de documentos. Por isso, as pessoas que me procuram, eu encaminho para outros municípios. Eu entrei em contato com a Núbia, agendei o atendimento e o Prefeito de Alvarenga, Diocélio Fernando Ribeiro, cedeu o ônibus para o translado. Em Imbé, o atendimento é excelente e muito elogiado por todos. Quero dar os parabéns para as funcionárias Núbia Soares e Jucilene Nonato”, explica.

Vinte e três alvarenguenses participaram da ação e puderam emitir 1ª e 2ª vias do RG. A lavradora Ana Rita de Oliveira foi a primeira atendida no mutirão e trocou a Identidade após 28 anos. “Meu documento estava bem antigo. Eu fiz quando tinha 19 anos e hoje estou com 47. Me falaram que estava vencido e vim aqui fazer outro. Eu gostei muito do atendimento”, afirma.

Já a dona de casa Cristina Soares trouxe os dois filhos, Nicolas da Silva Reis e Antoni Gabriel da Silva Reis, para a emissão do primeiro RG. “É muito importante que as crianças tenham documentação. Eu achei excelente o atendimento aqui em Imbé. Fui muito bem atendida, desde a recepção até a hora de fazer o documento. Tô muito satisfeita”, elogia.

Após a feitura do documento no Posto de Imbé, o requerente recebe a nova Identidade em sua residência, em até dez dias, pelos Correios, já no novo modelo, que permite a inclusão de até onze registros, além do tipo sanguíneo, necessidades especiais e doenças.

O mutirão de cidadania contou com a presença do prefeito Batista. “O Posto proporciona menos burocracia para os imbeenses. Se podemos ajudar nossos irmãos das cidades vizinhas, estamos sempre à disposição”, comenta.

O Posto de Identificação de Imbé de Minas foi inauguração em maio deste ano. Desde então, é possível realizar a emissão de documentos, como Identidade e ficha de antecedentes criminais na cidade, não precisando mais que o imbeense se desloque pra outros munícipios, custando dinheiro e tempo. Assim, a Prefeitura de Imbé proporciona mais agilidade e menos burocracia.

Os serviços do Posto de Identificação Civil são ofertados na Junta Militar, localizada na Praça Manoel Joaquim Teodoro, ao lado do Destacamento da Polícia Militar. O horário de funcionamento é de 7h às 11h e de 13h às 16h, de segunda a sexta. Os atendimentos têm de ser agendados. Para dúvidas e informações, entre em contato pelo Whatsapp: 33 99936-8607.

Assessoria de Comunicação