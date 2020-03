Posto de combustíveis no Bairro das Graças é assaltado

CARATINGA – Um posto de combustíveis, que fica no Bairro das Graças, foi assaltado no final da noite desta terça-feira (3). Os autores levaram 500 reais, um celular e documentos do frentista.

O frentista contou à Polícia Militar que estava trabalhando, quando chegou um veículo Fiat Uno de cor cinza, com quatro ocupantes, sendo que três deles desceram rapidamente e anunciaram o assalto. Um dos autores estava de posse de uma arma de fogo, aparentando ser um revólver calibre 32 ou 38, com o qual fazia ameaças.

Durante toda ação os autores mantiveram os rostos encobertos com capuzes. Eles roubaram 500 reais, um celular e documentos da vítima e fugiram no veículo Fiat Uno pela BR-116 sentido ao centro.

Durante rastreamento foi localizado o veículo utilizado no roubo na travessa Cristo Redentor, no bairro Santa Cruz, abandonado. Em consulta através do sistema integrado de defesa social foi localizado o endereço da proprietária do veículo, que relatou que seu marido é usuário de drogas, e que ele saiu no automóvel por volta 15h, não sabendo dizer qual o paradeiro dele.

O veículo utilizado na prática delituosa foi apreendido e removido ao pátio da empresa credenciada. Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.