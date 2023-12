Posto de combustíveis é alvo de assaltantes, na BR-458, em Caratinga

CARATINGA – Um posto de combustíveis, que fica às margens da BR-458, em Caratinga, foi alvo de assaltantes. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (14). Os autores fugiram levando cerca de 300 reais. O frentista ainda chegou a ser agredido por um dos bandidos.

A vítima de 21 anos, que trabalha como frentista, disse que estava no posto quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda XRE 300, vermelha, chegaram ao local. Um dos indivíduos, trajando roupas escuras e usando um capacete preto com listras vermelhas, desembarcou da moto quando o frentista se aproximava para atendê-los.

O autor, que aparentava estar armado com um revólver calibre .38, anunciou o assalto. Diante da falta de dinheiro no caixa, o agressor desferiu várias coronhadas na cabeça do frentista, resultando em uma lesão evidente no lado direito. Em seguida, exigiu a entrega do telefone celular da vítima, e o atirou no chão, danificando o aparelho.

Após o assalto, os criminosos fugiram pela BR-458 em direção ao distrito de Vale Verde. O prejuízo total inclui aproximadamente R$ 300,00 roubados e o celular danificado.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.