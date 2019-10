Inauguração acontece hoje. Local atenderá pessoas que cumprem pena na Apac

CARATINGA – Hoje, as pessoas de Caratinga e de outros dez municípios e quinze distritos da comarca que cumprem pena na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) vão receber um local para resolver problemas de forma rápida e gratuita.

O novo posto de cidadania será inaugurado na Apac local, no Córrego do Cachoeirinha, na zona rural de Caratinga. Nele, os recuperandos poderão emitir a segunda via de documentos, converter uniões estáveis em casamentos e solucionar pendências diversas.

Além de representantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o evento contará com a participação do juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), e do presidente da Apac da comarca, Jairo Ferreira Gomes.

Caso os reeducandos tenham interesse em participar de audiências de conciliação, isso também será possível no local, no formato de Cejusc Itinerante. Alguém da equipe que trabalha no fórum irá à Apac, desde que o pedido seja formalizado com antecedência.

SERVIÇO

Posto de Cidadania da Apac

16 de outubro (quarta-feira), 13h

Córrego do Cachoeirinha

Zona Rural

Caratinga