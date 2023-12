POSSE E DIPLOMAÇÃO

Conselheiros tutelares são diplomados e membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente são empossados

CARATINGA- Foram empossados os conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para o biênio 2023-2025 e diplomados os conselheiros tutelares, eleitos para o quadriênio 2024-2028.

No Conselho Tutelar, foram cinco titulares e seis suplentes diplomados. Eles terão um mandato de quatro anos e poderão ser reeleitos. Todos foram escolhidos por votação direta da comunidade, dentre candidatos de comprovada idoneidade moral, um dos requisitos exigidos para concorrer ao cargo

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atua em apoio ao Conselho Tutelar, contando com representantes do Poder Público Municipal e de entidades que atuam em atividades de assistência as crianças e adolescentes. Foram 24 os conselheiros empossados – 12 titulares e 12 suplentes – para um mandato de dois anos.

O trabalho dos conselhos municipal e tutelar dos direitos da criança e do adolescente é acompanhado pela secretaria de Desenvolvimento Social local. Eles agem juntos na proteção aos direitos da criança e do adolescente. O primeiro atua na administração do processo e o segundo, nas ações diretas de fiscalização.

Confira os representantes:

CONSELHO TUTELAR

Titulares

Daniel Mendes Martins

Magna Gomes Raminho Alves

Íris Rogéria Alves de Souza Miranda

Rômulo Braga Santiago Nunes

Elizabete Gomes da Silva Rodrigues

Suplentes

Gustavo dos Santos Silva

Maria Inês Pertence

Gigliane Pereira Castro

Gilza Angelina Pinto do Nascimento

Márcia Maria Miranda Salgado e Silva

Lourdes Maria Fernandes

CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Representantes do Governo

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Titular: Aluisio Motta Palhares

Suplente: Gisele Rismo Nepomoceno Drumond

b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

Titular: Elaine Teixeira Cardoso Alves

Suplente: Rozane Xavier Correa

c) Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Gilberto Evangelista de Oliveira

Suplente: Renata Campos Moreira

d) Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Titular: Alexandre de Melo Pereira

Suplente: Mysson Henrique de Araujo e Silva

e) Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios:

Titular: Alcides Leite de Mattos Sobrinho

Suplente: Adilson Fernandes Couto

f) Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social:

Titular: Márcio Alves dos Santos

Suplente: Lucimar Ribeiro dos Santos

II. Representantes da Sociedade Civil

a) Representante da Associação Casa de Maria Rainha da Paz

Titular: Maria Luisa Capella Araújo

Suplente: Rosalia Maria da Silva Fernandes

b) Representante do Projeto Cristo em Ação

Titular: Sidneia Amond Ferreira Silva

Suplente: Joel de Freitas Júnior

c) Representante da Associação Ebenezer de Ação Social e Cultural

Titular: Carla Patrícia Ferreira Silva.

Suplente: Priscila Silva Ramos

d) Representante da Instituição Lar das Meninas de Caratinga

Titular: Liliane Dutra Lacerda

Suplente: Kelly Teixeira Rodrigues

e) Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga-APAE

Titular: Edivânia Batista Carlos Rodrigues

Suplente: Lara Cristina Maia Rodrigues Ferreira

f) Representante da Instituição Amigo dos Meninos Assistidos de Caratinga

Titular: Natália Almeida de Freitas Pascoaline

Suplente: Bibiane dos Reis Souza