Posse das conselheiras tutelares de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã da última sexta-feira (10), tomaram posse em Santa Bárbara do Leste, as conselheiras tutelares, eleitas através de voto popular, que irão trabalhar no município entre os anos de 2020 e 2023.

O termo de posse foi devidamente assinado pela prefeita Wilma Pereira, pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Karlita Maria Berto Corrêa e pelas conselheiras tutelares (titulares e suplentes), concluindo-se o certame com base na legalidade e na transparência.

Durante a Cerimônia de Posse, a prefeita Wilma Pereira parabenizou as novas conselheiras e reafirmou seu compromisso com o Conselho, ressaltando a importância da realização de um trabalho em rede com base na parceria, visando sempre garantir os direitos constitucionais das crianças e adolescentes de Santa Bárbara do Leste.

Desde o dia 10 de janeiro, a população do município conta com o auxílio das seguintes Conselheiras Tutelares:

-Fabiana das Dores Vieira Silva

-Carolina Pereira da Costa

-Fernanda Martins do Nascimento

-Valéria Aparecida Teixeira Ferreira

-Edinéia Cristina da Silva

“A todas, o Governo Municipal deseja força, perseverança e sucesso nessa nova jornada”, disse a prefeita Wilma Pereira.