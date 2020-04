Sem receber visitas, idosos conversam com familiares por ligação telefônica ou chamada de vídeo

CARATINGA- Portão fechado. Desde que teve início a pandemia, os idosos são apontados como entre os grupos mais acometidos por complicações do novo coronavírus. Em Caratinga, como em outras localidades, foi preciso suspender as visitas para aqueles que residem nas instituições de longa permanência para idosos da cidade. A medida mudou a rotina e isolou ainda mais os internos, no entanto, se faz necessária para o bem deles.

O DIÁRIO conversou por telefone com a enfermeira Cristiane Pereira, responsável técnica do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, que destacou como esta pandemia alterou o dia a dia deles. A pedido da reportagem, também foi gravado um vídeo com Felícia Marçal Senra, 72 anos, acolhida na instituição, que deixou uma mensagem aos caratinguenses e relatou como tem se comunicado com a irmã Filomena. Filomena também explicou como tem sido manter os laços de afeto, agora à distância.

ISOLAMENTO NECESSÁRIO

Atualmente, 76 idosos residem no local. De acordo com Cristiane, são poucos os idosos que compreendem as informações sobre o vírus e a necessidade de medidas de higienização, bem como isolamento. No entanto, eles todos recebem orientações de enfrentamento ao covid-19. “A maioria não tem muita noção da doença, apesar de serem instruídos a todo momento a não pegarem na mão das pessoas, a lavar as mãos toda hora com sabão e passar o álcool em gel”.

Uma pequena parcela dos idosos que residem na unidade estão atentos às orientações do Ministério da Saúde que assistem pela TV. “Os que são lúcidos e orientados estão preocupados com a situação. Acompanham sempre aos noticiários. As vezes perguntam sobre a doença e acabam ajudando a lembrar os outros a não abraçarem ou dar as mãos”.

Para passar o tempo alguns gostam de jogar baralho. Mas, esses dias de isolamento também têm sido difíceis para eles. “Eles estão sentindo falta de ir à missa. De ir à venda comprar alguma coisa. Tem alguns que brigam querendo sair e temos que tentar contornar a situação. Na sexta feira um idoso falou com o porteiro que no final de semana poderia deixar o portão aberto, já que a secretaria estaria fechada e nós não estaríamos aqui para vigiá-los (risos). Eles são espertos também, tentam nos enganar”.

Com as visitas suspensas foi preciso arrumar uma outra forma de se comunicar com os entes queridos. “Alguns familiares têm ligado para saberem notícias. Têm alguns que conseguem conversar por vídeo”, destaca Cristiane.

Apesar de não imunizar contra o coronavírus, a vacina de Influenza reduz o impacto sobre os serviços de saúde, pois os sintomas são semelhantes; sendo também uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19. Como uma medida de proteção, eles são prioridade na vacinação. No dia 24 de março, os que estão no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha foram imunizados, bem como os funcionários

IRMÃS CONVERSAM POR TELEFONE

Felícia está consciente que faz parte do grupo de risco e de toda a situação envolvendo o novo coronavírus. “Estamos mais presos por causa da doença, a pandemia que está muito forte, então, é bom que todos fiquem preparados. É uma doença muito perigosa, as pessoas precisam ficar mais dentro de casa, evitar contato com o outro, estar sempre alerta lavando as mãos”.

A idosa, que costumava receber a visita da irmã Filomena, agora precisou se afastar e sente falta destes momentos. “Costumamos telefonar uma para a outra. É bem mais difícil não poder ter um contato mais próximo”.

Ela deixa uma mensagem para os caratinguenses, com olhar de um grupo que tem sido mais afetado nesta pandemia e que também deseja a liberdade, a volta da acolhida de um abraço e o sincero aperto de mãos. Mas, entende, que neste momento isso não é possível. “Procurem estar sempre com as mãos limpas. Colaborem de ficar quietos dentro de casa, para que a doença não se espalhe e nós possamos voltar a sair, ter mais contato entre as pessoas”.

A irmã de Felícia, Filomena Marçal Senra, 61 anos, também vive o isolamento social, mas em sua casa. Ela conversou com a reportagem e destacou que a irmã está no Lar dos Idosos desde 2012, por decisão própria. Mas, sempre teve um contato bastante próximo com a família. “Ela morava primeiro nas casas da vila. Há um ano e meio mais ou menos ela quis ir lá para dentro. Mas, eu sempre procurava estar lá toda semana. Antes de ficar sem comunicação, eu ia lá, trazia ela pra minha casa, sempre fomos muito presentes na vida dela. Natal, Ano Novo, férias de julho sempre viajamos com ela, somos muitos irmãos, alguns moram longe”.

Agora, as irmãs mantêm o contato por telefone e Filomena espera que logo elas possam se reencontrar. “Como estou sem celular, somente com o fixo, ligo para saber notícias delas, para falar com ela. No Lar dos idosos eles são muito atenciosos, cuidadosos, então estou bem tranquila, ela está sendo bem cuidada. Todo mundo fazendo a sua parte, tenho a esperança de voltarmos à normalidade”.