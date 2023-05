Portão cai e mata funcionário da Cenibra que chegava ao trabalho nesta quinta-feira

Um idoso morreu após ser atingido por um dos portões de acesso da Cenibra Logística, empresa de transportes da Cenibra em que trabalhava em Belo Oriente. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (11) no momento em que tentava entrar no local para o começar o expediente. Ele foi identificado pela empresa como Udson Marcos Gonçalves, de 61 anos, eletricista de máquinas.

Em nota, a Cenibra informou que as causas do acidente estão sendo investigadas e que, após o ocorrido, ele foi socorrido pela equipe de emergência da empresa e encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

No texto, a Cenibra também comunicou que o funcionário era morador de Santana do Paraíso e tinha mais de 11 anos atuando na empresa.

Fonte: G1