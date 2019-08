POR UM TRIZ

Carro desgovernado cai em barranco. Havia uma criança no banco de trás. Uma árvore evitou a tragédia

CARATINGA – Quem viu disse que parecia uma cena de filme. Apesar de todo o drama vivido por uma mãe, o final foi feliz. Na manhã de ontem, um carro desgovernado desceu por um barranco e só não despencou na rua abaixo porque foi contido por uma providencial árvore que estava no meio do percurso. O incidente poderia ter terminado em tragédia, pois no banco de trás, em uma cadeirinha, estava uma criança de quase dois anos, que nada sofreu.

O caso foi registrado na rua José Fernandes Genelhu, loteamento Moacyr Maria, no bairro Salatiel. Uma mulher tinha acabado de tirar o carro da garagem e havia colocado seu filho na cadeirinha, no banco de trás. No momento em que ela estava fechando a garagem, o carro desceu o morro de ré, bateu em um barranco na esquina, virou e caiu numa ribanceira de aproximadamente 15 metros, indo parar em uma árvore.

A frente do carro ficou bastante destruída, a criança foi retirada por populares e não ficou ferida. Se o veículo não tivesse sido contido pela árvore, ele poderia ter descido, caído na rua Ernestino Gomes da Costa e o acidente poderia ter sido trágico. Os pais da criança estavam muito nervosos e não quiseram dar entrevista.

Por volta das 13h o carro foi retirado da ribanceira pelo serviço de guincho.