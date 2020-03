Por medida de saúde, visitas às unidades prisionais estão suspensas

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), colocando a vida em primeiro lugar e com o objetivo de preservar a saúde de profissionais do Sistema Prisional e dos 75 mil detentos que estão sob a responsabilidade do Estado, decidiu suspender as visitações às unidades prisionais de Minas, a partir do próximo sábado (21).

Também estão suspensas as entregas, até então opcionais, por familiares de presos, de kits com suplementos em alimentação, materiais de higiene, entre outros.

A medida busca diminuir a circulação de pessoas e materiais contaminados nas estruturas prisionais, evitando uma possível propagação do Coronavírus no ambiente prisional.

Os profissionais do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), para proteção de toda a sociedade, não têm a opção de ficar em casa e, portanto, merecem essa proteção. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que a população prisional tende a ser mais vulnerável ao Coronavírus por questões de saúde decorrentes de condições próprias ao encarceramento.

A medida, que tem a preservação da vida como norte, é *temporária*. Todas as condições de visitação serão restabelecidas tão logo a pandemia do Coronavírus não apresente mais riscos à população.

A Sejusp destaca que os detentos foram informados das mudanças na rotina nas unidades na manhã de ontem. A Secretaria solicita, ainda, a compreensão de todos os familiares de presos quanto à necessidade da aplicação da medida, que busca tão somente resguardar a saúde e a vida dos encarcerados e dos profissionais do Sistema Prisional.