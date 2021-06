População a partir de 57 anos começa a ser vacinada contra a covid-19

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga deu início ontem à vacinação contra covid-19 de adultos, a partir de 57 anos.

O público-alvo deve comparecer nas Unidades Básicas de Saúde de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30 para receber a vacina. Vale ressaltar que aquelas pessoas que moram em áreas descobertas por PSFs devem comparecer à Unidade V.

No momento da vacinação é indispensável a apresentação do documento de identidade, comprovante de residência e cartão de vacina.

ESTADO

Com 7.9 milhões de vacinas de covid-19 aplicadas no estado, 72% dos mineiros dos grupos prioritários já receberam a primeira dose e 34%, a segunda, conforme dados do Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) da última sexta-feira (11).

A maior cobertura é do grupo de trabalhadores em saúde. Destes, 80% estão imunizados, sendo que 100% receberam pelo menos a dose 1 (D1). Em seguida, estão os idosos acima de 60 anos; com 56% com o esquema vacinal completo e 97% vacinados com a primeira dose. O intervalo mínimo de aplicação entre as doses vai de 15 dias, para CoronaVac, até 12 semanas, para Pfizer e AstraZeneca.

O avanço da vacinação também impactou positivamente nas internações e óbitos. Entre os dias 17 e 23 de janeiro deste ano, 84% dos óbitos eram de idosos acima de 60 anos. No último levantamento feito pela pasta, entre os dias 30/5 e 6/6/2021, este número caiu para 46%. Os casos de internações devido ao agravamento pela doença também reduziram nessa faixa etária no mesmo período. De 65% para 28% das internações.

Para acelerar a imunização da população contra o SARS-CoV-2,, após o término da vacinação dos trabalhadores da educação, conforme as orientações do Ministério da Saúde, 30% das vacinadas contra a covid-19 deverão ser destinadas aos grupos prioritários e 70% para as pessoas de 18 a 59 anos.