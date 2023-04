Ponto facultativo na Prefeitura de Caratinga

A Prefeitura Caratinga informa que, em virtude do feriado de Paixão de Cristo, que ocorre nesta sexta-feira dia 07/04, hoje é ponto facultativo. Sendo assim não há expediente nas repartições públicas municipais nesse dia. A medida está prevista no Decreto nº 229/2022 de 04 de novembro de 2022, que dispõe sobre os feriados nacionais, religiosos e municipais e disciplina os dias de ponto facultativo para o exercício de 2023 no Município.

Os serviços essenciais: UPA 24 Horas e coleta de lixo, funcionarão normalmente. Nos demais setores da Administração Municipal, o atendimento retorna na próxima segunda-feira dia 10/04.