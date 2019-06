Ponte da avenida José Calazans

Prefeito de Imbé de Minas fala das providências que estão sendo tomadas

IMBÉ DE MINAS – O dia 31 de dezembro de 2018 ainda está vivo na memória dos moradores de Imbé de Minas, pois nessa data a população foi surpreendida por uma forte chuva, que causou alagamentos devido ao rompimento de um açude de pequeno porte. Esse rompimento provocou a queda de uma ponte e de um prédio de três andares, além de inundar diversas casas.

Passados quase seis meses, a população cobra providências, dentre elas, uma nova ponte na avenida José Calazans, localizada no centro da cidade. Segundo o prefeito Marcos Antônio do Carmo (DEM), o ‘Marquinhos da Farmácia’, ele não tem medido esforços para que essa situação seja sanada. Ele disse que trabalha juntamente com a “Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Poder Legislativo de Imbé de Minas, equipe de trabalho e colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde e Obras e com o empenho e determinação dos deputados federal e estadual, respectivamente, Rodrigo de Castro e Thiago Cota (ambos majoritários no município), viabilizaram normativas para ficarmos aptos à captação de recursos financeiros, em especial para reconstrução dos danos causados pelas fortes chuvas e inundações do dia 31 de dezembro de 2018”.

“SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”

O prefeito salienta que o município encontra-se homologado e reconhecido pelos órgãos estaduais e federais competentes em “situação de emergência”, conforme decreto municipal de Nº 001/2019, baixado no dia 2 de janeiro de 2019. “Graças a Deus, principalmente; já encontra-se encaminhado para empenhamento e pagamento as verbas necessárias conforme projetos de engenharia e arquitetônico para reconstrução das pontes da avenida José Calazans (sede), do “Felipe Alairton” (córrego da Barra do Imbé) e do “Jorge Marciano” (córrego do Rio Preto””, lista Marquinhos da Farmácia, frisando que “a referida e necessária homologação do Decreto Municipal de Nº 001/2019, foi reconhecida Decreto Nº 201/2019 (publicado DOU 14/03/2019), que trata da situação de Emergência no Município de Imbé de Minas afetadas pelas fortes chuvas e inundação acima citada”.

O chefe do executivo observa que a população de Imbé de Minas vem sofrendo arduamente com os danos relatados, principalmente com a falta das pontes. Ele informou que foi feita uma ponte provisória na avenida José Calazans, mas que trabalha para que uma nova ponte seja construída. “A recompensa virá em breve com a reconstrução de modernas e seguras pontes, as quais só serão levadas novamente, caso Deus queira”. Marcos ressalta que, “no Brasil, a morosidade e a burocracia atrapalham muito; se dependesse de mim as pontes já estavam terminadas, mas infelizmente, a prefeitura não tem como construí-las com recursos próprios, portanto tem amanhecer e dormir na porta dos governos Federal e Estadual”.

A respeito da ponte da avenida José Calazans, o prefeito pondera que ela foi reconstruída no ano de 2000, após meses da queda da ponte anterior, próximo das eleições municipais, “sem os devidos zelos técnicos aqui ressaltados e deu no que deu: na primeira grande cheia do “Córrego das Embaúbas”, foi totalmente destruída. Sem falar, que a administração da época não teve como pagar a aludida construção, e a prefeitura terminou de pagar agora, no ano de 2019, através de pagamentos de precatórios”.

PRECATÓRIOS

A respeito desses precatórios judiciais que existiam em desfavor do município de Imbé de Minas, o prefeito disse que eles já encontram-se completamente liquidados e pagos, “onde os dois últimos foram respectivamente para pagamentos da “Ponte da Rua José Calazans”, construída no ano de 2000 e da quadra de futsal da “Comunidade de Graçópolis””. O prefeito Marquinhos aproveita para esclarecer que atualmente não consta nenhum precatório judicial em desfavor do município de Imbé.

O prefeito conclui agradecendo a paciência e a confiança da população, e reafirma o compromisso de construção de modernas pontes e reforma e revitalização do Ginásio Poliesportivo Municipal, “e jamais deixando de fazer o básico e os serviços essenciais, tais como Saúde, Educação, Assistência Social, Lazer, Cultura, Obras (com patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais) e Agricultura (carreador e aração de terra principalmente)”.

Assessoria de Comunicação