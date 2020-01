Ponte Caratinga a Ipanema destruída após as chuvas

Estrutura já estava interditada desde 2019, pelo risco de queda

CARATINGA- A ponte de madeira localizada no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, que interliga os municípios de Caratinga e Ipanema, interditada desde fevereiro do ano passado por riscos na estrutura, ficou destruída após as chuvas do final de semana.

Em sua construção, a ponte contava com aproximadamente 52 metros lineares de comprimento, constituída de quatro vãos de dimensões diferentes, com tabuleiro de madeira, vigas e pranchões de eucalipto, apoiados sobre pilares de concreto armado, que atravessa o Rio Manhuaçu.

Em fevereiro de 2019, os prefeitos de Caratinga, Welington Moreira, e de Ipanema, Walter Paulo, decidiram pela interdição conjunta, após parecer técnico em vistoria que constatou que as vigas de madeira dos dois últimos vãos, sentido Caratinga/Ipanema estavam “deterioradas (podres), apresentando fraturas e, por consequência os tabuleiros estão diferencialmente recalcados”. “Observamos que, paliativamente, a comunidade colocou escoras de madeira sob as vigas dos tabuleiros, contudo, existe risco eminente de desabamento, visto que as vigas estão totalmente fragilizadas e comprometidas em toda sua extensão”, citava o documento.

As chuvas dos dias 24 e 25 de janeiro castigaram toda a região e a estrutura que já estava comprometida foi em grande parte danificada, o que coloca ainda mais em risco a segurança dos moradores dos distritos de Santo Antônio do Manhuaçu (Caratinga) e São Joãozinho (Ipanema). Ainda há quem se arrisque a atravessar pelo local. A rodovia também ficou danificada.

Quando procurados pela reportagem quando da interdição da ponte, os chefes do executivo dos dois municípios frisaram que para a realização das obras, seria necessário a disponibilização de recursos por parte das esferas estaduais e federais. Agora, com a grave situação, o DIÁRIO procurou novamente as prefeituras de Caratinga e Ipanema para saber quais providências estão sendo tomadas. No entanto, até o fechamento desta edição, não houve resposta.