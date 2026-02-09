PM prende homem por receptação de gado e recupera animais furtados

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 63 anos, nesse final de semana, pelo crime de receptação de gado, na localidade do Córrego dos Magalhães, zona rural de Ubaporanga.

Após denúncias acerca de furtos de gado ocorridos nas cidades de Inhapim e Imbé de Minas, as equipes policiais iniciaram diligências com o objetivo de localizar os animais subtraídos.

Durante as ações, os militares conseguiram localizar os animais na zona rural de Ubaporanga. No local, as vítimas reconheceram três bezerros como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.