Evento acontece amanhã, na Câmara Municipal

CARATINGA- O evento Política e Cidadania será realizado amanhã, às 18h30, na Câmara Municipal de Caratinga. Dentre os assuntos em debate estão o fim da coligação para vereador e a validade dos órgãos partidários para 2020; além das prestações de contas dos partidos e as mudanças da legislação eleitoral.

Os palestrantes são o advogado Mauro Bomfim, especialista em Direito Eleitoral; o contador Elizeu Freitas, especialista em Gestão Pública e Glauber Costa, especialista em Marketing Digital e Publicidade para a Gestão Pública.

Informações sobre o evento estão disponíveis pelos telefones (31) 97158-6854 e (31) 9 96359512.

Saiba mais sobre os palestrantes:

Mauro Jorge de Paula Bomfim é advogado, jornalista e radialista. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (1986). Membro do Diretório Acadêmico Alberto Deodato e integrante da Comissão de Comunicação Social e Imprensa da 43ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

Assessor da Constituinte Mineira de 1989, participando da elaboração de importantes capítulos relacionados aos municípios, principalmente relativos ao processo legislativo, finanças públicas, questões tributárias e execução da fiscalização financeira e orçamentária.

Advogado militante no Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral desde 1987, atualmente é consultor e advogado de dezenas de prefeituras e câmaras municipais.

Membro da Comissão Constitucional e da Comissão Eleitoral da Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil. E especializado em Direito Municipal, proferiu palestras em diversos municípios e associações microrregionais.

========

Elizeu Freitas de Almeida é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis de Caratinga – FACICON das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC) e em Direito pela Faculdade Pitágoras em Ipatinga – Campus Horto. É pós-graduado em Gestão Pública; e Auditoria e Perícia Contábil.

Ex-controlador-geral e ex-diretor do Departamento de Auditoria do município de Ipatinga. Serviços especializados em consultoria, assessoria contábil e controladoria interna, a diversos municípios nas microrregiões do Leste Mineiro e Vale do Aço.

======

Glauber Costa possui mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa-UFV (2013) e graduação pelas Faculdades Integradas de Caratinga (2002). Sócio fundador do Grupo VersaTEC – Tecnologia Educação e Comunicação. Também é especialista em Pesquisas de Opinião Pública.