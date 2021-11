Policlínica inicia mutirão de agendamentos médicos com urologista

CARATINGA– A Secretaria deu início ao mutirão de atendimento com médico urologista nesta terça-feira (23) e segue até a quinta-feira (25), no horário de 18h às 22h, na Policlínica de Caratinga.

De acordo com o secretário de Saúde Erick Gonçalves, para participar, os homens devem ter a partir de 50 anos. Ele ressalta a importância da ação com foco no Novembro Azul. “A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, durante todo este mês está realizado diversas ações voltadas à prevenção da saúde do homem, especificamente, do câncer de próstata. Esta semana disponibilizamos horários alternativos para os homens, aqueles que trabalham o dia todo e talvez apresentem dificuldade de procurar uma unidade de saúde para realizar os seus exames preventivos. Disponibilizamos palestras com nutricionistas, psicólogos, diversos profissionais, além de consulta médica com urologista e ultrassom de próstata”.

Erick frisa que o diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental. “Podemos tratar mais precocemente aqueles casos que encontrarmos uma diferenciação no exame apresentado ou também passar indicações de prevenção para manter a saúde de qualidade dos homens”.