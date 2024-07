Polícias Civis de Ipanema e Espírito Santo cumprem mandados em operação contra fraude de consórcios

DA REDAÇÃO- A Delegacia de Polícia Civil de Ipanema, em parceria com a Polícia Civil do Espírito Santo, cumpriu na manhã dessa quarta-feira(3) quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Vila Velha e Colatina, no Espírito Santo.

A operação é fruto de uma investigação referente a golpes aplicados através da venda de cartas de consórcios fraudadas, causando um prejuízo de quase R$600.000,00 a empresários de Ipanema. Os investigados são acusados de enganar vítimas com promessas de consórcios vantajosos, mas que na verdade eram fraudulentos.

“Esta operação demonstra o compromisso das polícias civis de Minas Gerais e Espírito Santo em combater crimes de fraude e proteger a integridade financeira de nossos cidadãos e empresários. Continuaremos trabalhando juntos para garantir que os responsáveis sejam devidamente punidos,” afirmou o delegado Alfredo Serrano, responsável pela Delegacia de Polícia de Ipanema.

Durante a ação, foram apreendidos diversos documentos e dispositivos eletrônicos que serão analisados para aprofundar a investigação e identificar possíveis outros envolvidos no esquema fraudulento. As prisões temporárias dos suspeitos permitirão a continuidade das diligências e a coleta de mais provas.

A Polícia Civil de Ipanema agradece a cooperação da Polícia Civil do Espírito Santo e reforça seu compromisso com a justiça e a segurança da comunidade. Qualquer informação adicional que possa auxiliar na investigação pode ser comunicada através do telefone 33 3314-1418 ou pelo Disque Denúncia 181, com a garantia de sigilo absoluto.