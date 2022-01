Polícias Civil e Militar deflagram operação Mercadores da Morte

IPANEMA – Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, deflagrou em Ipanema, a operação Mercadores da Morte. Seis suspeitos foram presos em flagrante no curso da ação policial, bem como um adolescente apreendido.

Após as mortes de um jovem, de 24 anos, e de uma mulher, de 28, por suspeita de overdose, ocorridas nos últimos 15 dias, as investigações identificaram que um grupo criminoso responsável por vender as drogas às vítimas estava utilizando casas abandonadas, no bairro Bela Vista, para preparar e comercializar entorpecentes.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizaram abordagens nesses imóveis sem moradores, onde os suspeitos foram localizados, e apreenderam expressiva quantidade de drogas, produtos químicos e medicamentos, dinheiro, material para embalar entorpecentes, entre outros objetos.

Os seis adultos foram encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar outros membros da organização criminosa.