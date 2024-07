Policial Militar salva vida de idoso após acidente doméstico

Uma rápida resposta da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Sexagésimo Segundo Batalhão, foi crucial para o salvamento de um senhor de 72 anos, que sofreu um grave acidente doméstico enquanto realizava a poda de um pé de acerola em sua residência.

A ação heroica ocorreu quando uma viatura patrulhava a rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Esplanada, em Caratinga, nas proximidades da casa da vítima.

Vizinhos que testemunharam o acidente e prontamente acionaram a equipe policial militar, composta pelo Cabo Rony Marcos e Soldado Paulo Henrique. Ao chegarem ao local, depararam-se com o idoso gravemente ferido e perdendo muito sangue, devido ao uso de uma esmerilhadeira.

Sem hesitar, Cabo Rony Marcos assumiu o controle da situação e realizou os primeiros socorros, que foram cruciais no local.

Utilizando técnicas de estancamento de hemorragia, incluindo torniquete, ataduras compressivas e gases hemostáticos, Rony Marcos conseguiu controlar a perda de sangue massiva, garantindo assim a estabilidade da vítima até a chegada da equipe do SAMU.

Devido a rapidez e precisão do atendimento prestado pela Polícia Militar, que durou aproximadamente 20 minutos até a chegada do SAMU, a vida do idoso foi preservada.

Segundo relatos, sem a intervenção imediata dos militares, a vítima poderia não ter sobrevivido aos ferimentos, devido a grave hemorragia.

Após o resgate bem-sucedido, a vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde recebeu atendimento médico e posteriormente encaminhada ao Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, devido à gravidade da lesão.

O trabalho da equipe do Cabo Rony Marcos foi especialmente elogiado pelo SAMU, que destacou a importância decisiva dos primeiros socorros no local para evitar um desfecho fatal, dada a gravidade das lesões e a significativa perda de sangue.

Após receber alta hospitalar, a vítima do acidente, teve a honra de receber uma visita emocionada do Cabo Rony Marcos, que expressou profunda gratidão por ter contribuído para salvar sua vida.

A ação exemplar da Polícia Militar de Minas Gerais reafirma o compromisso das forças de segurança com a proteção e o bem-estar da comunidade, demonstrando coragem e prontidão em situações de emergência que exigem respostas rápidas e eficazes.