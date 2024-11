Policiais rodoviários federais salvam bebê engasgado

MANHUAÇU – Os policiais rodoviários federais Helton e João Sote salvaram um bebê de oito dias engasgado na tarde deste domingo (3), no trecho do km 40 da BR-262, em Manhuaçu. Os pais Henrique e Whislin moram na zona rural e estavam tentando chegar ao hospital com o filho Yago quando pediram socorro na blitz da PRF.

“Graças a Deus a equipe da PRF deu assistência direitinho. Ele começou a engasgar, aí a gente mora na zona rural, entramos no carro e corremos para Manhuaçu, a PRF estava dando blitz ali perto do Economart. Paramos e eles deram o devido atendimento para a gente”, conta o pai Henrique.

Após os procedimentos, a equipe da PRF acompanhou até o Hospital César Leite. O bebê foi atendido e passa bem.

Henrique conta que haviam chegado em casa, a esposa deu de mamar para o filho e foi trocar a fralda dele. “Ele começou a engasgar, a ficar roxo, a gente entrou no carro e estava vindo para o hospital. (…) Foi Deus que colocou eles na nossa vida hoje”.

PRF Helton conta que “estávamos em fiscalização em frente ao trevo do Clube UBA e a mãe chegou com essa criança pedindo socorro, que estava engasgada. Aí nós percebemos que estava com rosto todo roxo e com dificuldade para respirar. Fiz a manobra de sorte né, no caso eu realizei a manobra de Heimlich, a criança saiu leite materno pela boca, logo de imediato voltou a respirar e já colocamos na viatura e encaminhamos para o Hospital César Leite”.

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros que visa desobstruir as vias aéreas superiores em caso de asfixia. Ela é indicada quando um corpo estranho, como um pedaço de comida ou brinquedo, impede a pessoa de respirar.

Fonte: Portal Caparaó