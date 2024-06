Policiais civis são homenageados com títulos de cidadão honorário

CARATINGA – Na última sexta-feira (21), a Câmara Municipal prestou homenagens a personalidades e instituições que prestam serviços relevantes à comunidade caratinguense. Dentre os homenageados estavam o delegado Almir Lugon e investigador Pedro Silva Celestino.

Delegado Almir Lugon

Delegado Almir Lugon, lotado na 2ª Delegacia Regional de Caratinga, do 12º Departamento de Ipatinga, recebeu o título de Cidadão Honorário de Caratinga e, na oportunidade agradeceu pela honraria:

“Tive a grande alegria de receber o título de cidadão honorário de Caratinga! Muito feliz, pois já me considero um caratinguense de coração, afinal esta cidade me acolheu de forma especial! Aqui conheci minha esposa e nasceram meus filhos. Aqui conseguimos realizar importantes ações de combate à criminalidade e a auxiliar na formação de milhares de estudantes de direito nos quase 15 anos de trabalho realizado na 2ª Delegacia Regional de Caratinga do 12ª Departamento de Polícia e na faculdade Doctum.

Amo servir esta cidade como delegado de polícia, professor e servo de Jesus! Grato também pela indicação pelo vereador Rominho Costa e também agradeço aos demais vereadores.

Gratidão sempre a minha esposa Mariane e meus filhos que fazem valer a pena depois do servir voltar pra casa.

E aos meus companheiros de trabalho da 2ª Delegacia Regional de Caratinga, pois sem vocês nenhum reconhecimento seria possível! Fica aqui o meu registro de gratidão!”, disse o delegado Almir Lugon.

Investigador Pedro Silva Celestino

O investigador de Polícia, Pedro Silva Celestino, natural de Manhuaçu, lotado na 2ª Delegacia Regional de Caratinga, do 12º Departamento de Ipatinga, também recebeu o título de Cidadão Honorário de Caratinga. Em seu agradecimento pontuou:

“Fiquei muito feliz e honrado em receber o distinto título de cidadão honorário de Caratinga, cidade que eu amo, lugar onde iniciei minha vida laboral como auxiliar de serviços gerais, exerci a profissão de garçom, me formei para professor, exerci o cargo de professor de Matemática e Ciências Naturais por aproximadamente 20 anos e para onde retornei após a conclusão do curso de formação de investigador de Polícia da PCMG, onde atuo como investigador de Polícia na Delegacia de crimes contra vida há oito anos.

Agradeço a Deus por esse momento importante e feliz, à minha família e amigos que sempre me apoiaram e incentivam ao longo da minha trajetória, bem como toda equipe da PCMG da Regional de Caratinga, dotada de excelentes profissionais, imprescindíveis para a realização dos bons serviços prestados em Caratinga e região.

Grato ao vereador Valdeci Dionísio da Silva (Dete), pela indicação, assim como aos demais vereadores os quais a referendaram”.