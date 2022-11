Policiais civis e militares prendem foragido da justiça em São Paulo

Indivíduo é investigado por dupla tentativa de homicídio em São Pedro dos Ferros

DA REDAÇÃO – Na noite desta terça-feira (8), policiais civis e militares, coordenados pelo delegado Fernando Lima, prenderam o investigado por dupla tentativa de homicídio em São Pedro dos Ferros, comarca de Rio Casca. A prisão foi realizada no bairro Cidade Tiradentes, no município de São Paulo.

Consta que em data de 03/10/2022, o investigado abordou sua ex-companheira e o atual namorado dela, desferindo dois tiros na mulher (um no rosto e outro na perna) e um tiro na segunda vítima (peito). “O objetivo do investigado era matar sua ex-companheira, só não conseguindo o intento, visto a intervenção do atual namorado dela, que acabou sendo alvejado no peito, tendo o pulmão perfurado. As tentativas de homicídios aconteceram em frente a uma creche, na rua Joaquim Mendonça Pacheco em São Pedro dos Ferros”, informou o comando da operação.