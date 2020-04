Policiais civis doam sangue para o Hemominas

CARATINGA – Nos últimos meses, todas as unidades da Hemominas vêm enfrentando uma queda nos estoques de sangue devido a pandemia do coronavírus.

Os pacientes hematológicos atendidos pela Fundação em Minas Gerais, bem como todos aqueles que estão nos hospitais na dependência de transfusões, ficam duplamente fragilizados: pelo vírus em si e pela falta de sangue e hemocomponentes necessários à sua sobrevivência.

Como forma de amenizar a situação, policiais civis de Caratinga, por meio de iniciativa do escrivão Fabrício Spínola, com apoio do delegado regional Ivan Sales estiveram em Governador Valadares para fazer a doação de sangue.