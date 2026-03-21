VÍTIMA DE ATROPELAMENTO EM UBAPORANGA É IDENTIFICADA

Foi identificado como Almiro Benedito, de 69 anos, o homem que morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira (20), na BR-116, altura do km 513, no município de Ubaporanga.

Segundo informações, o idoso estava desaparecido e vinha sendo procurado por familiares. Ele era morador do bairro Santo Antônio, em Caratinga. Uma mulher estava conduzindo o veículo e precisou ser socorrida ao hospital.

De acordo com informações da PRF, quando a motorista bateu no pedestre, o jogou para pista contrária e um caminhão passou por cima.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, e infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.